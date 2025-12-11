Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Număr surprinzător de spectatori la FCSB - Feyenoord din Europa League!

FCSB se află într-o perioadă complicată în Europa League și este foarte aproape de eliminarea din competiție, chiar dacă a în partida cu Feyenoord scorul este 3-3 în montul redactării articolului.

Din această cauză, fani roș-albaștrilor au venit în număr mai mic decât au obișnuit la genul acesta de duel cu o echipă importată din Europa.

În tribunele Arenei Naționale au fost prezenți 22.857 de spectatori.

