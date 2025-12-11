Număr surprinzător de spectatori la FCSB - Feyenoord din Europa League!

FCSB s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord, într-un meci din faza ligii din Europa League.

Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber.

Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.

FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.

Număr surprinzător de spectatori la FCSB - Feyenoord din Europa League!

FCSB se află într-o perioadă complicată în Europa League și este foarte aproape de eliminarea din competiție, chiar dacă a în partida cu Feyenoord scorul este 3-3 în montul redactării articolului.

Din această cauză, fani roș-albaștrilor au venit în număr mai mic decât au obișnuit la genul acesta de duel cu o echipă importată din Europa.

În tribunele Arenei Naționale au fost prezenți 22.857 de spectatori.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma, Politic, Chiricheș

Antrenor: Elias Charalambous

  • Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal – Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer

Rezerve: Biljow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld

Antrenor: Robin Van Persie

