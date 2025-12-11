FCSB a depășit așteptările cu mult, în sezonul trecut de Europa League. E suficient să amintim că echipa avea 10 puncte, după cinci partide în grupă, ca să ne dăm seama de diferența colosală care există între formația din campania precedentă și cea de acum.

Și dacă am conveni că rezultatele din stagiunea precedentă au fost excepția de la regulă pentru fotbalul nostru „muribund“, prăbușirea roș-albaștrilor de acum tot ar rămâne o enigmă! Pentru că e mult prea abruptă. O singură statistică spune totul.

Până în momentul de față, FCSB a disputat șase jocuri, în grupa de Europa League. Și, în patru din aceste partide, echipa a fost condusă încă de la pauză! Iată confirmarea:

*Etapa a 2-a: FCSB – Young Boys, scor 0-2 la pauză

*Etapa a 3-a: FCSB – Bologna, scor 0-2 la pauză

*Etapa a 4-a: Basel – FCSB, scor 1-0 la pauză

*Etapa a 6-a: FCSB – Feyenoord, scor 1-2 la pauză

Practic, singurele partide în care nu s-a ales praful de FCSB, după primele 45 de minute, au fost cele cu Go Ahead Eagles (1-0) și cu Steaua Roșie Belgrad (0-1). Cu precizarea că, în acest al doilea meci, sârbii au rămas în zece oameni, în prima repriză, după eliminarea lui Tebo Uchenna, în minutul 27. Și, totuși, au câștigat meciul, în repriza a doua, cu un om în minus, după golul lui Bruno Duarte (50).

