Prima repriză a început bine pentru FCSB, cu Siyabonga Ngezana care a deschis scorul în minutul 11. Tengstedt a egalat în minutul 41, iar Timber a pus-o pe Feyenoord în avantaj pe tabelă cu un gol marcat în minutul 44.

Reacția olandezilor după penalty-ul anulat la VAR pentru Feyenoord

Cu doar câteva minute înainte ca Tengstedt să deschidă scorul, Feyenoord a fost aprope să primească o lovitură de la 11 metri, după un duel între Baba Alhassan și chiar Tengstedt. Centralul a arătat spre punctul de la 11 metri, dar a fost chemat la VAR, unde a constatat că cel care a fost faultat primul a fost jucătorul de la FCSB.

”Tengstedt cade după un duel cu Alhassan. Arbitrul fluieră penalty, dar după intervenția VAR decizia este anulată. Prima infracțiune a fost comisă de jucătorul lui Feyenoord”, a scris nos.nl.

După 11 minute, Tengstedt a reușit să marcheze cu capul, din corner, iar reacția olandezilor a fost grăitoare: ”Până la urmă a reușit!”

