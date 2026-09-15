Comitetul Executiv al UEFA a anunțat, în cursul zilei de marți, 15 septembrie, stadioanele care vor găzdui următoarele două ediții ale finalelor europene: Arena Națională din București ar urma să găzduiască, din nou, ultimul act din Europa League, în 2028.

Arena Națională, înconjurată de gunoaie în ziua în care UEFA a trimis finala Europa League la București

Pentru capitala României, va fi a doua oară din postura de gazdă a finalei Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București după ce a zdrobit-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao.

În ziua în care UEFA a anunțat oficial că finala Europa League va avea loc la București, parcul Arenei Naționale se prezintă într-o stare deplorabilă. Mai multe gunoaie au fost ”uitate” în complexul celui mai mare stadion din țară, după o vară în care acesta a fost gazdă pentru numeroase festivaluri și evenimente.