GALERIE FOTO Imagini dezolante de la Arena Națională, în ziua în care UEFA a trimis finala Europa League la București

Imagini dezolante de la Arena Națională, în ziua în care UEFA a trimis finala Europa League la București Europa League
SPORT.RO
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Arena Națională va fi din nou gazdă a finalei Europa League, la 16 ani după precedentul meci de gală organizat la București.

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Din articol

Comitetul Executiv al UEFA a anunțat, în cursul zilei de marți, 15 septembrie, stadioanele care vor găzdui următoarele două ediții ale finalelor europene: Arena Națională din București ar urma să găzduiască, din nou, ultimul act din Europa League, în 2028.

Arena Națională, înconjurată de gunoaie în ziua în care UEFA a trimis finala Europa League la București

Pentru capitala României, va fi a doua oară din postura de gazdă a finalei Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București după ce a zdrobit-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao.

În ziua în care UEFA a anunțat oficial că finala Europa League va avea loc la București, parcul Arenei Naționale se prezintă într-o stare deplorabilă. Mai multe gunoaie au fost ”uitate” în complexul celui mai mare stadion din țară, după o vară în care acesta a fost gazdă pentru numeroase festivaluri și evenimente.

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Vlad Munteanu, director sportiv în cadrul FRF, a reacționat după ce UEFA a anunțat Bucureștiul ca gazdă pentru finala Europa League din 2028 și a spus că marele avantaj al țării noastre este președintele Răzvan Burleanu, care are o relație foarte bună cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin.

„Cred că este un lucru pozitiv că reușim să aducem o finală după atâta timp în România, meritul principal cred că aparține în două direcții: administrației FRF conduse de Răzvan Burleanu și tot ce a întreprins la nivel european în ultimii ani și aș menționa și legătura pe care domnul Burleanu a reușit să o mențină cu instituțiile statului. (...)

Avantajul României se numește Răzvan Burleanu. Construind de atâta vreme o relație pozitivă cu președintele UEFA, făcând parte din Consiliul FIFA, te aduce într-o postură în care poți să-ți prezinți munca și poți să garantezi pentru livrarea unui eveniment de acest nivel la standardele pe care UEFA le așteaptă”, a spus Vlad Munteanu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene

Liga Campionilor

  • 2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Munchen
  • 2029: Barcelona

Europa League

  • 2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: BUCUREȘTI
  • 2029: Belgrad

Conference League

  • 2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Torino
  • 2029: Budapesta

Supercupa Europei

  • 2027: Amsterdam
  • 2028: Astana
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