Comitetul Executiv al UEFA a anunțat, în cursul zilei de marți, 15 septembrie, stadioanele care vor găzdui următoarele două ediții ale finalelor europene: Arena Națională din București ar urma să găzduiască, din nou, ultimul act din Europa League, în 2028.
Arena Națională, înconjurată de gunoaie în ziua în care UEFA a trimis finala Europa League la București
Pentru capitala României, va fi a doua oară din postura de gazdă a finalei Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București după ce a zdrobit-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao.
În ziua în care UEFA a anunțat oficial că finala Europa League va avea loc la București, parcul Arenei Naționale se prezintă într-o stare deplorabilă. Mai multe gunoaie au fost ”uitate” în complexul celui mai mare stadion din țară, după o vară în care acesta a fost gazdă pentru numeroase festivaluri și evenimente.
Vlad Munteanu, director sportiv în cadrul FRF, a reacționat după ce UEFA a anunțat Bucureștiul ca gazdă pentru finala Europa League din 2028 și a spus că marele avantaj al țării noastre este președintele Răzvan Burleanu, care are o relație foarte bună cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin.
„Cred că este un lucru pozitiv că reușim să aducem o finală după atâta timp în România, meritul principal cred că aparține în două direcții: administrației FRF conduse de Răzvan Burleanu și tot ce a întreprins la nivel european în ultimii ani și aș menționa și legătura pe care domnul Burleanu a reușit să o mențină cu instituțiile statului. (...)
Avantajul României se numește Răzvan Burleanu. Construind de atâta vreme o relație pozitivă cu președintele UEFA, făcând parte din Consiliul FIFA, te aduce într-o postură în care poți să-ți prezinți munca și poți să garantezi pentru livrarea unui eveniment de acest nivel la standardele pe care UEFA le așteaptă”, a spus Vlad Munteanu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.
Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene
Liga Campionilor
- 2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)
- 2028: Munchen
- 2029: Barcelona
Europa League
- 2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)
- 2028: BUCUREȘTI
- 2029: Belgrad
Conference League
- 2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)
- 2028: Torino
- 2029: Budapesta
Supercupa Europei
- 2027: Amsterdam
- 2028: Astana