Denis Drăguș (27 de ani) a fost adus din postura de jucător liber de contract, după ce Daniel Bîrligea a fost transferat de Frosinone. Becali l-a convins să semneze cu FCSB cu un salariu impresionant, de un milion de euro pe sezon, cel mai mare din istoria campionatului nostru.

Denis Drăguș, marele pariu al lui Gigi Becali

La această sumă se adaugă și alte bonusuri în funcție de performanțele echipei. Mai exact, calificările în cupele europene, pe care Becali le răsplătește generos, așa cum a obișnuit și în anii precedenți.

Patronul FCSB-ului și-a făcut deja calculele cu Drăguș, pe care ar putea obține, în opinia sa, peste patru milioane de euro dintr-un viitor transfer.

„Este exact așa cum v-am spus, 500.000 Champions League, 300.000 Europa League. Eu mă folosesc de el, îi dau un milion, eventual 1,5 milioane și după iau 4-5 pe el. Eu așa l-am luat. E posibil să nu-mi iasă, e posibil să pierd 3-4 milioane”, a spus Becali, la Digi Sport.

Deși a făcut pregătirea de vară cu Trabzonspor, Denis Drăguș nu a jucat în niciun meci amical sau oficial pentru formația turcă. Precedenta sa partidă a fost amicalul România - Țara Galilor 2-1, din 6 iunie.

Denis Drăguș: "Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune"

La final, Drăguș a venit la zona mixtă alături de fiica sa și a vorbit despre debutul la FCSB și despre perioada următoare.

„Sper ca cât mai repede să fim bine cu toții. Am mai jucat, nu e ceva nou, v-am spus, nu e ușor când nu ai meciuri și nu e ușor să intri direct în ritmul jocului. Sper ca cât mai repede să fiu 100% și, indiferent de poziție, să pot să ajut, să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, să fii în fața suporterilor, e vorba doar că îți dorești să răsplătești încrederea și să aduci bucurii oamenilor. La echipa națională e aceeași chestie.

(n.r. – despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali) Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune. E pur și simplu un obiectiv și vom vedea dacă o să ajungem la el sau nu. Nu e niciun fel de presiune, e doar dorința de a ajunge acolo și e un obiectiv pe care și eu îmi doresc să îl ating.

Clar nu va fi ușor, nu e chiar atât de ușor. Mereu dau mai mult decât pot și e un pic diferit față de alte locuri, să zic așa, dar mi-au dat încredere, m-au încurajat și cred că o să fie totul bine”, a spus Denis Drăguș la zona mixtă.