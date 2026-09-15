Comitetul Executiv al UEFA a anunțat, în cursul zilei de marți, 15 septembrie, stadioanele care vor găzdui următoarele două ediții ale finalelor europene: Arena Națională din București ar urma să găzduiască, din nou, ultimul act din Europa League, în 2028.

Pentru capitala României, va fi a doua oară din postura de gazdă a finalei Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București după ce a zdrobit-o cu 3-0 pe Athletic Bilbao.

Vlad Munteanu: ”Răzvan Burleanu e avantajul României”

Vlad Munteanu, director sportiv în cadrul FRF, a reacționat după ce UEFA a anunțat Bucureștiul ca gazdă pentru finala Europa League din 2028 și a spus că marele avantaj al țării noastre este președintele Răzvan Burleanu, care are o relație foarte bună cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin.

„Cred că este un lucru pozitiv că reușim să aducem o finală după atâta timp în România, meritul principal cred că aparține în două direcții: administrației FRF conduse de Răzvan Burleanu și tot ce a întreprins la nivel european în ultimii ani și aș menționa și legătura pe care domnul Burleanu a reușit să o mențină cu instituțiile statului.

(...)

Avantajul României se numește Răzvan Burleanu. Construind de atâta vreme o relație pozitivă cu președintele UEFA, făcând parte din Consiliul FIFA, te aduce într-o postură în care poți să-ți prezinți munca și poți să garantezi pentru livrarea unui eveniment de acest nivel la standardele pe care UEFA le așteaptă”, a spus Vlad Munteanu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene

Liga Campionilor

2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)

2028: Munchen

2029: Barcelona

Europa League

2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)

2028: BUCUREȘTI

2029: Belgrad

Conference League

2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)

2028: Torino

2029: Budapesta

Supercupa Europei