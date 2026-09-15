VIDEO EXCLUSIV Cel mai neașteptat pronostic la Suedia - România: "Batem cu 4-0!"

Cel mai neașteptat pronostic la Suedia - România: &quot;Batem cu 4-0!&quot; Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România, primul meci al tricolorilor în noua ediție din Liga Națiunilor, se joacă la Solna, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45.

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Florin PruneaEchipa NationalaSuediaGica HagiIonut Radu
Din articol

Suedia, clasată pe locul 37 în ierarhia FIFA și participantă la Cupa Mondială, unde a fost eliminată de Franța în 16-imi, va fi prima adversară a României din grupa de Liga Națiunilor. Ulterior, tricolorii lui Gică Hagi vor mai înfrunta Bosnia și Polonia.

Florin Prunea: "Batem cu 4-0 în Suedia!"

Cel mai optimist pronostic înainte de primul meci vine de la Florin Prunea. "4-0 batem în Suedia!", a spus fostul portar al naționalei, protagonist în meciul de coșmar contra Suediei din sferturile de finală ale Mondialului din 1994.

"Așteptăm cu toții debutul oficial al lui Gică și al băieților. E o grupă grea, dar este plasa de siguranță pentru EURO în cazul unei necalificări din grupă.

Sperăm cu toții la o calificare. Prezența lui Gică Hagi și jucătorii pe care i-a crescut vor aduce un plus de entuziasm și pentru ei, și pentru noi", a mai spus Prunea.

Ionuț Radu, văzut de Prunea liderul naționalei

Deși Gică Hagi plănuiește să întinerească echipa națională, Florin Prunea crede că România nu duce lipsă de jucători experimentați, care să își asume rolul de lider.

"Există un lider. Eu îl văd pe Ionuț Radu. Mai sunt Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu. Bancu e lider la Craiova, nu văd de ce n-ar fi și la națională", a mai spus Prunea.

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Gică Hagi a anunțat lotul preliminar al României pentru primele 4 meciuri din Nations League

Gică Hagi a anunțat, pe 6 septembrie, o listă preliminară extinsă pentru meciurile României cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia. Selecționerul va stabili lotul final în apropierea reunirii programată pe 20 septembrie, la Mogoșoaia, a anunțat FRF.

Lista anunțată de Gică Hagi cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători și cuprinde mai mulți fotbaliști care nu și-au făcut încă debutul la prima reprezentativă, cum ar fi Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Andrei Mărginean, Marius Corbu, Constantin Grameni, Rareș Ilie, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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