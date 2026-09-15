Suedia, clasată pe locul 37 în ierarhia FIFA și participantă la Cupa Mondială, unde a fost eliminată de Franța în 16-imi, va fi prima adversară a României din grupa de Liga Națiunilor. Ulterior, tricolorii lui Gică Hagi vor mai înfrunta Bosnia și Polonia.

Florin Prunea: "Batem cu 4-0 în Suedia!"

Cel mai optimist pronostic înainte de primul meci vine de la Florin Prunea. "4-0 batem în Suedia!", a spus fostul portar al naționalei, protagonist în meciul de coșmar contra Suediei din sferturile de finală ale Mondialului din 1994.

"Așteptăm cu toții debutul oficial al lui Gică și al băieților. E o grupă grea, dar este plasa de siguranță pentru EURO în cazul unei necalificări din grupă.

Sperăm cu toții la o calificare. Prezența lui Gică Hagi și jucătorii pe care i-a crescut vor aduce un plus de entuziasm și pentru ei, și pentru noi", a mai spus Prunea.

Ionuț Radu, văzut de Prunea liderul naționalei

Deși Gică Hagi plănuiește să întinerească echipa națională, Florin Prunea crede că România nu duce lipsă de jucători experimentați, care să își asume rolul de lider.

"Există un lider. Eu îl văd pe Ionuț Radu. Mai sunt Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu. Bancu e lider la Craiova, nu văd de ce n-ar fi și la națională", a mai spus Prunea.