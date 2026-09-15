GALERIE FOTO Camerele au fost pe el! Cum a fost surprins Cristiano Ronaldo, după ce echipa sa a fost zdrobită în Liga Campionilor Asiei

Camerele au fost pe el! Cum a fost surprins Cristiano Ronaldo, după ce echipa sa a fost zdrobită în Liga Campionilor Asiei Fotbal extern
SPORT.RO
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Meciul dintre Al-Ain și Al-Nassr din Liga Campionilor Asiei a fost LIVE pe VOYO.

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Din articol

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost integralist în această partidă, dar echipa sa a fost spulberată în Emiratele Arabe Unite. Al-Ain s-a impus cu un categoric 4-0. Primele trei reușite au fost semnate de Houssine Rahimi și Soufiane Rahimi.

Cristiano Ronaldo, împietrit la 4-0 în Al-Ain - Al-Nassr

Ultimul gol a fost marcat în minutul 85, de grecul Georgios Giakoumakis, din pasa lui Soufiane Rahimi, iar apoi camerele TV s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo.

Starul portughez a fost surprins cu un zâmbet amar, așteptând reluarea jocului. Oricum, este abia prima etapă din Liga Campionilor Asiei, următoarea urmând să se dispute după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

În următoarea rundă, Al-Nassr va juca pe propriul teren în compania celor de la Neftchi Fargona, din Uzbekistan.

  • Vlcsnap 2026 09 15 20h54m26s750
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Al-Ain - Al-Nassr 4-0 | Echipele de start:

  • Al-Ain: Eisa - Skoko, Rodrigues, Rabia, Ben Khaleq - Traore, Romero, Palacios - Lazaro, Houssine Rahimi, Soufiane Rahimi.
  • Al-Nassr: Al-Aqidi - Al Amri, Martinez, Simakan, Al-Boushail - Al-Nasser, Al-Khaibari, Mane - Samu, Ronaldo, Joao Felix
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