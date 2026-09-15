Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost integralist în această partidă, dar echipa sa a fost spulberată în Emiratele Arabe Unite. Al-Ain s-a impus cu un categoric 4-0. Primele trei reușite au fost semnate de Houssine Rahimi și Soufiane Rahimi.

Cristiano Ronaldo, împietrit la 4-0 în Al-Ain - Al-Nassr

Ultimul gol a fost marcat în minutul 85, de grecul Georgios Giakoumakis, din pasa lui Soufiane Rahimi, iar apoi camerele TV s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo.

Starul portughez a fost surprins cu un zâmbet amar, așteptând reluarea jocului. Oricum, este abia prima etapă din Liga Campionilor Asiei, următoarea urmând să se dispute după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

În următoarea rundă, Al-Nassr va juca pe propriul teren în compania celor de la Neftchi Fargona, din Uzbekistan.