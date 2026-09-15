Inter Miami și-a anunțat noul tehnician: cine îl va antrena pe Messi

Clubul a anunţat luna trecută că Gonzalez va prelua conducerea echipei odată ce va obţine permisele de muncă necesare în SUA.

Guillermo Hoyos, care anterior a supravegheat programul de dezvoltare profesională al echipei Miami, a preluat funcţia de antrenor principal interimar după demisia lui Javier Mascherano în aprilie.

Kily Gonzalez va conduce acum o echipă din Miami care a avut recent dificultăţi în ciuda prezenţei lui Lionel Messi şi a altor jucători consacraţi.

Inter Miami a reuşit o singură victorie în ultimele cinci meciuri din sezonul regulat şi ocupă locul doi în Conferinţa de Est, la nouă puncte în spatele echipei Nashville.

Gonzalez a jucat în 56 de meciuri pentru Argentina între 1995 şi 2005. Cariera sa de jucător a inclus perioade la Inter Milano, Valencia şi Rosario Central. Acum, în vârstă de 52 de ani, a trecut la antrenorat în 2020 şi de atunci a condus mai multe cluburi argentiniene, scrie News.ro.