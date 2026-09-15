"Nu am fost de 20 de ani martor la DNA. Am dat o declaraţie. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu (Alexandru Bociu, preşedinte ANSVSA - n.r.) şi de aici probabil mă întreabă dacă e o problemă de abuz. Nu sunt implicat în acest caz", a afirmat Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime: ”Eu am vorbit, ei au scris”

Şeful Consiliului Judeţean Botoşani a declarat că atunci când ştii că eşti curat vii şi dai declaraţii, dar dacă ai o problemă, atunci "vii altfel".

"Am fost citat şi a trebuit să vin. Dacă nu vii, atunci te aduce", a spus Valeriu Iftime.

Întrebat de ce a durat o oră şi jumătate discuţia cu procurorii DNA, Iftime a răspuns: "Păi eu am vorbit, ei au scris".

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime, a ajuns, marţi dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat de procurorii anticorupţie la audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Pe 10 septembrie, a fost audiat în acelaşi dosar, tot la sediul DNA Iaşi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Ciprian Ionuţ Trifan.

Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pe 5 noiembrie 2025 şi arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Din martie 2026, omul de afaceri a fost pus sub control judiciar, scrie News.ro.

Bogos a dat declaraţii în faţa procurorilor DNA Iaşi, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în acelaşi dosar.