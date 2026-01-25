Roș-albaștrii au deschis scorul rapid prin David Miculescu, dar CFR Cluj a reușit să restabilească egalitatea cu câteva minute înainte de pauză prin Alibek. Ardelenii au punctat din nou în minutul 44 prin Korenica.

Ilie Dumitrescu: ”Târnovanu a ezitat să iasă, că dacă avea o poziție mai avansată, putea să rezolve el faza!”

Ilie Dumitrescu este de părere că FCSB nu a avut o prestație rea și este convins că roș-albaștrii au avut parte și de ghinion. În privința ardelenilor, fostul mare atacant consideră că Ștefan Târnovanu a greșit, iar eroarea sa a dus la cel de-al doilea gol prin care formația din Gruia a trecut în avantaj pe tabelă.

”Au fost 35 de minute consistente, foarte bune, și-au creat situații importante. A fost colaborarea între Olaru, Bîrligea, cu pasă în profunzime pentru Toma, centrare, Miculescu marchează.

Au fost trei situații majore de gol, la care FCSB putea să majoreze diferența, ocazia lui Olaru și două ocazii ale lui Toma.

La CFR, vorbim de o echipă bună, de o echipă foarte bună articulată. Asta a făcut ca CFR să echilibreze jocul și să înscrie de două ori. La golul doi, în afară de faptul că trebuie să te retragi, poziția lui Târnovanu trebuie să fie puțin mai în față. A ezitat să iasă, că dacă avea o poziție mai avansată, putea să rezolve el faza, apoi a fost lobat foarte simplu”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

