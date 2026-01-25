Fotbalul românesc este în efervescență în această fereastră de mercato, iar mutarea care a captat atenția tuturor este semnătura lui Olimpiu Moruțan cu Rapid. Mijlocașul de 26 de ani a revenit în România după o perioadă complicată, marcată de o accidentare gravă suferită în Grecia, la Aris Salonic.



Giuleștenii au făcut un efort financiar considerabil pentru a-l aduce sub comanda lui Costel Gâlcă, sursele indicând un salariu lunar de aproximativ 40.000 de euro. Ilie Dumitrescu a comentat această achiziție, pe care o vede drept un câștig imens pentru gruparea vișinie, în ciuda trecutului roș-albastru al jucătorului.



„Acum chiar au soluții”



Fostul component al „Generației de Aur” a transmis că Rapid a făcut o afacere excelentă. „Mister” crede că linia ofensivă a giuleștenilor va deveni una dintre cele mai temute din campionat odată cu integrarea lui Moruțan.



”E un transfer extraordinar pentru Rapid. A avut o contribuție importantă la calificarea la EURO. E un jucător care va ajuta cu siguranță. Dialogul ăsta cu președintele și cu Gâlcă legat de unde dă cel mai bun randament... Va arăta foarte bine Rapid cu Petrila - Moruțan - Dobre și cine va juca în față. Poți juca și cu Tobias Christensen mai în spate, să bagi un închizător lângă el. Deci, acum chiar au soluții”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.



Internaționalul român are nevoie de minute pentru a-și recăpăta ritmul de joc și pentru a reintra în circuitul echipei naționale, iar experiența din Grant ar putea fi rampa de lansare perfectă după problemele medicale.

