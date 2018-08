HAJDUK - FCSB | Fanii lui Hajduk Split au surprins pe toata lumea! Ce a insemnat coregrafia prezentata inainte de meci

Fanii celor de la Hajduk Split sunt recunoscuti pentru derapajeze dese si acte de violenta, pe langa modul incredibil in care isi incurajeaza echipa. Ei au vandalizat o benzinarie inainte de partida din turul 2 din Bulgaria. La partida cu FCSB insa, fanii lui Hajduk au afisat o coregrafie in cinstea Fecioarei Maria.

Poporul croat a slavit mereu Sfanta Maria Binecuvantata si s-au rugat pentru ajutorul ei. Croatii cred in interventia ei divina si o onoreaza in semn de recunostinta ca Regina a Croatiei. Sfanta Maria a fost invocata in istorie tarii ca fidelissima advocata Croatiae (cea mai devotata avocata a Croatiei).