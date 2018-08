HAJDUK - FCSB 0-0 | "Speram sa se schimbe gazonul pe National Arena pana la retur" Ce spune Balgradean, salvatorul stelistilor la Split, despre sansele de calificare

FCSB a remizat cu Hajduk Split in deplasare, in partida din turul al treilea preliminar al Europa League.

Dupa meci, Balgradean, portarul celor de la FCSB, care a salvat echipa sa la cele doua ocazii mari ale croatilor venite in minutele de prelungire ale partidei, a vorbit despre evolutia echipei sale la Split si despre sansele de calificare ale stelistilor in play-off.

"Nu sunt erou, mi-am facut datoria. Toti baietii au muncit exemplar in aceasta seara. E important ca nu am luat gol aici, trebuie sa marcam la Bucuresti.

Sansele sunt 50-50 dupa parerea mea. Au o echipa buna, cu talie, care ne-a pus probleme putin la faze fixe. Inca o data, o spun, cred ca e echitabil acest 0-0", a spus Balgradean.

Portarul FCSB-ului a vorbit si despre starea dezastruoasa a gazonului din Croatia, comparand-o cu cea a celui de pe National Arena.

"Intr-adevar, nu a fost cel mai bun teren. Si la Bucuresti este un teren foarte rau pe National Arena. Speram ca pana la returul cu Hajduk sa se schimbe gazonul, daca se poate", a spus Balgradean.

Despre cartonasul galben pentru trageri de timp: "Nu am tras de timp, vorbisem cu Bizonul sa mearga mai in lateral si nu am degajat cum si-a dorit arbitrul. A venit repede si mi-a dat galben".

Despre faptul ca primul sut pe poarta al stelistilor a venit abia in minutul 90+4: "Da, intr-adevar, primul sut pe poarta a venit abia in minutul 90. Sunt partide si partide, in care ar trebui sa ne multumim cu 0-0".