HAJDUK - FCSB, 21:45, PRO TV // ANALIZA: De ce sa se teama stelistii si care sunt atuurile in fata croatilor

Hajduk Split - FCSB se vede in seara asta la PRO TV, de la 21:45. Returul de saptamana viitoare va fi transmis tot de PRO TV.

FCSB joaca in aceasta seara primul meci din dubla cu Hajduk Split, in turul 3 preliminar Europa League.

Casele de paruri in vad favoriti pe romani la calificarea in playoff. FCSB are prima sansa si in acest meci, care se va disputa in vulcanul de pe Poljud.

Dincolo de atmosfera care se anunta la ora jocului, FCSB are toate motivele sa se gandeasca la calificare.

Reporterul PRO TV Adi Costeiu a analizat adversara stelistilor din aceasta seara.

Cote de piata asemanatoare, dar croatii vand mai bine.

"Hajduk Split a facut cateva transferuri pe sume importante vara asta, prin plecarile lui Toma Basic la Bordeaux (3,5 milioane euro) si Karlo Letica la Brugge (3 milioane de euro). Anul trecut, Hajduk a vandut un jucator la Everton pentru 11 milioane de euro (Nikola Vlasic)."

Teren prost, caldura si umiditate mare

"A fost foarte cald la antrenamentul de aseara, care s-a tinut cam la aceeasi ora cu ora de disputare a partidei. In plus, umiditatea este ridicata."

"Gazonul e foarte prost, a cedat in multe locuri dupa miutele de aseara. Acum trei saptamani a avut loc aici un festival de muzica electronica - Ultra Europe - care e si sponsor la Hajduk. De cinci ani se tine festivalul asta, iar oficialii de aici spun ca niciodata nu a aratat atat de rau gazonul. Au fost in jur de 80.000 de oameni pe zi la festival."

"Stelistii spun ca gazonul este mai prost decat cel de pe National Arena."

Putini romani in tribune

FCSB nu va avea parte de o sustinere prea mare pe Poljud. Totusi, cine vrea sa mearga la meci, mai ales din randul turistilor romani aflati in zona, este asteptat sa isi cumpere bilete de la stadion, incepand cu ora 18:45."

Hajduk - atmosfera proasta la echipa

"Hajduk este o echipa cu jucatori de sapte nationalitati. Au fost multe schimbari in lot. Atmosfera la nivelul conducerii nu este atat de buna, sunt si jucatori importanti care refuza sa joace si au fost trimisi la echipa a doua - e cazul atacantului Futacs."

"Atmosfera proasta si nemultumirea fanilor, legata de parcursul echipei, dar si de modul in care este condus clubul, face ca stadionul sa nu fie plin diseara."

"Vor fi aproximativ 25.000 de suporteri in tribune."

Stadionul Poljud are o capacitate de 35.000 de spectatori.