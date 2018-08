HAJDUK - FCSB ESTE JOI IN DIRECT LA PRO TV | Cel mai vechi grup de ULTRASI ii asteapta pe stelisti! Vestea proasta primita de echipa lui Dica

Pe FCSB o asteapta iadul la Split. SI PARTIDA TUR VA FI IN DIRECT LA PRO TV, JOI DE LA ORA 21.45!

E cod rosu de canicula, gazonul e mai prost decat pe National Arena, iar ultrasii croati si-au pregatit arsenalul de torte. Atat turul, cat si returul vor fi in direct la PRO TV! Prima mansa este joi de la ora 21.45, iar returul este pe 16 august, de la 21.30.

Croatii s-au refugiat pe yacht-uri la Split. E cod rosu de canicula la croati. Seara vor fi 32 de grade la ora meciului cu FCSB. Sigla lui Hajduk e peste tot in oras. Daca iau taxiul, Man si Coman pot nimeri in masinute de golf.

"Torcida Split este cel mai vechi grup de ultrasi din lume, fiind fondat in anul 1950, adica in urma cu 68 de ani. Prezenta lor in orasul Split este cvasi-totala atat pe stadionul din spatele meu, cat si pe peretii blocurilor, unde sunt peste 200 de picturi murale cu stema echipei" - Adrian Costeiu, reporter Pro TV.

Croatii au vandut deja 12 mii de bilete. Asteapta 30 de mii de fani cu FCSB.