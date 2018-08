Ce LOVITURA da Becali! Jucatorii de zeci de milioane cu care a jucat noul transfer al FCSB-ului

Pe langa Neymar, Jubal a mai avut coechipier detinatorul unui record de transfer!

Jubal Rocha Mendes Junior va fi noul fundas al vicecampioanei Romaniei, FCSB. Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu acesta si jucatorul de 24 de ani va semna in aceasta seara!

Jubal este jucatorul celor de la Arouca, cea care l-a imprumutat in sezonul trecut la Vitoria Guimaraes. El a venit in Portugalia in 2015 dupa ce a trecut pe la Santos si Avai in tara sa natala. La Santos a jucat si un meci alaturi de Neymar, cu cateva luni inainte ca acesta sa fie cumparat de FC Barcelona!

De asemenea, Jubal se poate lauda ca a mai avut coechipieri celebri in fotbal in acest moment - la nationala de tineret a Braziliei a jucat in 2013 alaturi de Alisson Becker, actualul portar al celor de la FC Liverpool pe care s-a platit o suma record pentru acest post. Tot la tineretul Braziliei el a mai fost coechipier cu Rafinha, jucatorul Barcei, Talisca, fostul jucator de la Benfica si Besiktas ce a plecat in aceasta vara la Guangzhou Evergrande, sau cu Felipe Anderson, cumparat in aceasta vara de West Ham de la Lazio Roma!

De asemenea, la Santos i-a mai prin pe Bruno Peres, fostul fundas de la Torino si Roma, sau pe Emerson Palmieri, fundasul cumparat in ianuarie de Chelsea de la AS Roma.