Fundasul luat de Becali la FCSB a fost coleg cu Neymar la Santos! Are si 6 meciuri in Europa League

Jubal Rocha Mendes Junior este fundasul central asteptat sa semneze cu FCSB in aceasta seara.

Gigi Becali a anuntat in direct la ProX ca s-a inteles cu un fundas central brazilian, fara a ofere insa mai multe detalii.

Jubal Rocha Mendes Junior este alesul lui Becali. Jubal are 24 de ani, 1.90 si si-a facut junioratul la Santos. Jubal chiar a apucat sa joace cateva meciuri alaturi de Neymar la Santos, inainte ca starul Braziliei sa plece la Barcelona.

Jubal a jucat pentru Santos, la nivel de seniori, in perioada 2012-2016, a semnat apoi cu Arouca, iar in 2017 a fost imprumutat la Vitoria Guimaraes. La Guimaraes a jucat 24 de meciuri in campionat si 6 partide in Europa League.

Jubal are si patru selectii la nationala Under 20 a Braziliei.