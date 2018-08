Un nou COSMAR pentru FCSB? Marele pericol dupa ultimul transfer facut de Becali! Blestemul batut de un singur jucator

FCSB este aproape de a adus un nou jucator. Gigi Becali a anuntat ca acesta va semna in aceasta seara.

Jubal Rocha Mendes Junior va fi noul jucator al vicecampioanei Romaniei, FCSB. Gigi Becali a anuntat ca jucatorul va semna in aceasta seara si ca va intra direct in primul 11 al echipei lui Nicolae Dica.

"Reprezentatii clubului sunt aici. Diseara vine baiatul sa semneze. E un jucator brazilian, il luam. Nu stiu mai multe, stiu doar ca MM l-a mai monitorizat si acum 2 ani si acum un an, dar nu am putut sa-l luam atunci. Stiu ca e bun fundas central. Il iau titular, normal", a declarat Gigi Becali la ProX.

Blestemul brazilienilor

Cand vine vorba de jucatori brazilieni, pentru FCSB lucrurile nu au stat deloc bine. Jubal va fi al 14-lea jucator brazilian care ajunge la echipa lui Gigi Becali in ultimii 12 ani, insa unul singur a reusit sa stea mai mult de un sezon legat - Junior Morais, cel care a intrat acum al doilea sezon la FCSB!

In rest, jucatorii brazilieni adusi la FCSB au esuat rand pe rand! Primul a fost portarul Andrey, cel care a prins insa doar 6 partide in tricoul echipei ros-albastrilor. A urmat atacantul Arthuro, cedat si el dupa ce a marcat un singur gol in tricoul FCSB-ului. Adusi de la Astra, Boldrin si De Amorim nu au reusit sa se impuna si au fost cedati la Kayserispor.

Bonfim nu a reusit nici el sa se impuna desi a evoluat inainte la alte 2 cluburi din Liga 1. Elton a fost considerat unul dintre cei mai talentati straini care au jucat in Romania, insa prestatia lui la FCSB a fost un esec, fiind vandut dupa un an. Atacantul Gabriel Machado a impresionat la U Cluj insa la FCSB nu s-a impus. O exceptie a fost atacantul Maicon, cel care a fost insa doar imprumutat la FCSB si desi a marcat goluri importante, nu a ramas la echipa. O alta exceptie a fost Adi Rocha, cel care a reusit 9 goluri in 16 partide dar a plecat dupa un an.

Nici fundasii Guilherme sau Ricardo Vilana nu au rezistat prea mult in tricoul FCSB-ului. Cea mai interesanta poveste a avut-o Leandro Tatu, cel care a ramas in memoria fanilor stelisti, insa nu din motive bune. El a fost dat afara dupa un sezon deoarece avea salariu prea mare, s-a intors dupa 4 luni la echipa insa a fost dat afara din nou la finalul acelui sezon.