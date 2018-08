HAJDUK - FCSB 0-0 | Mesajul lui Gigi Becali pentru Balasa dupa egalul din Croatia: "Ce sa-i mai spun?!" Ce crede despre returul de joia viitoare

Patronul FCSB-ului i-a laudat pe jucatori pentru cum s-au luptat cu Hajduk.

Gigi Becali era linistit dupa egalul din Croatia, considerand ca Hajduk ii este inferioara FCSB-ului. El l-a laudat pe Mihai Balasa pentru prestatia lui.

"Mihai Balasa, felicitari de 3 ori. Dar cel mai cel a fost Gnohere, bravo lui. Cum s-a batut cu ei, nu l-am recunoscut. A fost extraordinar Gnohere" a spus Gigi Becali la Pro X despre fundasul cu care a avut un clinci in acest start de sezon.

Patronul FCSB-ului este sigur de calificare.

"Eu zic ca e bun rezultatul, avand in vedere gazonul asta. Avantajul a fost al lor. Sunt mult mai puternici ca noi, in duelul fizic. Noi nu am putut combina. Nu e foarte bun gazonul nici pe Arena Nationala, dar e mai bun ca asta. Eu zic ca ne calificam la Bucuresti. Nu l-am recunoscut pe Jakolis. L-am vazut cu obrajii rosii si zic <<he he, ai emotii>>. Oricine avea emotii pe un asemenea stadion, cu asemenea fani. Nu ne pot marca gol la Bucuresti. Aveam emotii la fazele fixe.



Cand incercau sa dezvolte jocul nu aveau nicio ingeniozitate. La noi o vom vedea in retur. Stie numai Dica daca va juca Rusescu, el il are la antrenamente.



Acum am alta mentalitate despre viata, nu mai vreau sa-mi consum timpul pe deplasari si meciuri, mai bine ma rog, mai bine merg la Biserica. Nu m-am uitat la CFR, am dormit, am vrut sa fiu odihnit pentru meciul nostru, te consumi.



Si-au dat viata, poti sa mai critic ceva? Sa mai zic ceva de Balasa? Si-au dat viata! Vor sta direct in cantonament. Puteam sa jucam pe final cu Filip fundas central, dar e foarte bine ce am. O sa vedeti, Hajduk va fi un fel de Rudar la Bucuresti. Nu ca le dam multe goluri, dar nu vor trece de centrul terenului. Si in seara asta era altceva daca aveam gazon bun.



Ati vazut ce emotii, si Man a avut, mingile pe care le-a avut nu a gasit solutia optima. La Bucuresti e altceva, e casa noastra. Pe noi ne intereseaza sa ne calificam noi, nu ce face Rapid Viena. Pentru noi e important sa nu luam gol la Bucuresti, dar chiar si asa cred ca le vom da noi mai multe" a spus Gigi Becali la Digi Sport.