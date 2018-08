HAJDUK - FCSB 0-0 | "Asta e BLASFEMIE!" Reactia lui Becali cand a vazut coregrafia cu Fecioara Maria de la Split. VIDEO

Gigi Becali n-a fost impresionat de coregrafia facuta de fanii lui Hajduk Split.

Stelistii se asteptau sa ajunga in infern, insa croatii i-au asteptat cu o coregrafie cu Fecioara Maria.

Om religios, Gigi Becali n-a fost impresionat de gestul ultrasilor croati si i-a acuzat de blasfemie.



"Ei spun ca, vezi, Doamne, specifica Fecioara Maria. Vai de capul lor! Cum au pictat-o ei si cum au zugravit-o ei, numai Fecioara Maria nu e! E blasfemie ce fac ei. Vai de capul lor!", a spus Gigi Becali la Pro X.



Fanii celor de la Hajduk Split sunt recunoscuti pentru derapajeze dese si acte de violenta, pe langa modul incredibil in care isi incurajeaza echipa. Ei au vandalizat o benzinarie inainte de partida din turul 2 din Bulgaria. La partida cu FCSB insa, fanii lui Hajduk au afisat o coregrafie in cinstea Fecioarei Maria.

Poporul croat a slavit mereu Sfanta Maria Binecuvantata si s-au rugat pentru ajutorul ei. Croatii cred in interventia ei divina si o onoreaza in semn de recunostinta ca Regina a Croatiei. Sfanta Maria a fost invocata in istorie tarii ca fidelissima advocata Croatiae (cea mai devotata avocata a Croatiei).