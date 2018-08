HAJDUK - FCSB, 21:45, PRO TV! Cel mai criticat jucator din lotul FCSB, titular diseara! Cum va arata echipa de start

Citeste si // ANALIZA: De ce sa se teama stelistii si care sunt atuurile in fata croatilor

Drumul FCSB-ului spre grupele Europa League trece prin Croatia. In aceasta seara, de la 21:45, in direct la PRO TV, FCSB joaca primul meci din turul 3 preliminar Europa League, cu Hajduk Split.

Nu vor fi mari surprize in echipa de start a stelistilor. Nicolae Dica se va baza pe o aparare cu Balasa si Planici in centru, cu Momcilovici in partea stanga si Benzar in dreapta.

Balasa, care a primit o multime de critici din partea patronului Gigi Becali in ultima perioada, nu isi pierde statutul de titular.

La mijloc, Dica va juca cu doi inchizatori, Pintilii si Filip, cel mai probabil. Man, Tanase si Teixeira vor forma linia de trei in spatele varfului Gnohere.

FCSB - echipa probabila



Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Momcilovici - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere.



"Cum ajunge mingea la Balasa, tremur. I-am marit salariul si el ne nenoroceste" - Gigi Becali.