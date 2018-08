HAJDUK - FCSB 0-0 | Ce LOVITURA a primit Becali de la Rednic! FCSB, fara FUNDAS la returul cu Hajduk dupa ratarea lui Puljic

Vestile proaste continua pentru Dica.

Balasa si Momcilovic s-au accidentat la Split, iar Dica il astepta cu nerabdare pe Ante Puljic, fostul croat de la Dinamo.

Jucatorul a fost deturnat in ultima clipa de Mircea Rednic insa, iar acum ros-albastrii sunt din nou in cautari. Dica va fi nevoit sa improvizeze la returul cu Hajduk de joi, ora 21:30, in direct la PROTV.



“Era intre noi si Rednic. Rednic nu era hotarat sa il ia. Trebuia sa vina de la aeroport la mine acasa. La 11 a aterizat. M-a sunat un avocat si mi-a spus ca vrea sa il ia Rednic, ca i s-a accidentat un fundas central. Sa fie sanatos. Nu am chef sa ma gandesc la asta. Trebuia sa vina fundasul ala central. 1000 de negocieri”, a spus Gigi Becali aseara la PROX.

Mircea Rednic a confirmat mutarea.

“Da, Puljic vine la mine. I l-am luat lui Gigi. Am vorbit cu jucatorul, totul e ok. Semneaza cu mine”, a declarat Rednic, antrenorul lui Al Faisaly, potrivit Fanatik.

Dica spera ca Puljic sa vina la FCSB dupa meciul de la Split. “Vedem ce facem si cu fundasul dorit. Se pare ca nici brazilianul nu mai vine, nu zic nimic de Puljic pana nu semneaza, nimic nu e sigur."