Olimpiu Morutan a avut cea mai mare ocazie a FCSB-ului la Split.

FCSB nu a reusit sa-si creeze nicio ocazie in 90 de minute cu Hajduk la Split, patronul Gigi Becali considerand ca acest lucru a fost cauzat de gazonul prost. Introdus pe teren in minutul 86, Olimpiu Morutan a avut cea mai mare ocazie in minutul 90+4. Becali a criticat insa finalizarea tanarului jucator.

"Pai si daca era introdus mai devreme, daca avea emotii ce se intampla? Trebuia sa traga cu dreptul la coltul lung. Tineretea lui si lipsa de experienta s-a vazut. 0-0 e un rezultat care ne avantajeaza, nu are rost sa facem ipoteze" a spus Gigi Becali la Pro X.

Patronul FCSB-ului si-a schimbat insa opinia cand a revazut faza, in direct: "Acum vad, a fost dificila faza, avea 3 jucatori pe el. Eu cred ca a ales solutia ideala, exterior stang, dar trebuia probabil mai sus, coltul lung" a spus Becali.