GUIMARAES - FCSB 22:00 PROTV: Narcis Raducan, despre atmosfera din lotul echipei: "Asa e inainte de meci!" Ce spune despre riscul demiterii lui Vintila

Vitoria Guimaraes - FCSB e live la PROTV de la 22:00! In tur a fost 0-0!

FCSB are cel mai important meci al sezonului diseara, in direct la PROTV, de la ora 22:00! Ros-albastrii sunt ultimii in Liga 1, insa merg in Portugalia sa se califice in grupele Europa League. Nici Vitoria Guimaraes nu are o forma buna, iar antrenorul lor risca sa fie demis daca rateaza calificarea. La fel si Bogdan Arges Vintila, numit recent pe banca celor de la FCSB. Chiar si in aceste conditii, Narcis Raducan spune ca atmosfera din cadrul echipei este buna.



Narcis Raducan: Toata lumea e constienta de miza partidei!

"Atmosfera este una corespunzatoare, toata lumea o constienta de miza acestui joc. Noi speram ca baietii sa se autodepaseasca si sa ne calificam. Atmosfera este una de concentrare. Asta se intampla, de regula, inaintea partidelor importante. Nu seamana cu atmosfera unor meciuri din campionat. Parcursul din campionat nu ne face cinste. Ar fi un prilej sa depasim acest moment. De asemenea, antrenorul lor este amenintat cu demiterea in cazul unei necalificari", a spus Narcis Raducan la Digi.