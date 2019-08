CFR Cluj, in urna a patra la tragerea la sorti pentru grupele Europa League! Situatie dificila pentru FCSB: are nevoie de 3 surprize daca trece de Vitoria

Vitoria Guimaraes - FCSB este in aceasta seara de la ora 22.00 in direct la Pro TV!

Romania va fi reprezentata de cel putin o echipa in grupele UEFA Europa League in acest sezon. Campioana CFR Cluj nu a reusit sa treaca de Slavia Praga si sa se califice in UEFA Champions League, insa calificarea cu Celtic din turul 3 preliminar a garantat prezenta in grupele unei competitii europene.

Din pacate, CFR Cluj are un coeficient foarte mic si va fi cu siguranta in ultima urna valorica la tragerea la sorti care va avea loc vineri, pe 30 august, de la ora 14.00. Astfel, CFR poate avea o grupa infernala cu Sevilla, Eintracht Frankfurt* si Wolverhampton (echipa germana este momentan prima din urna a 3-a, cu sanse mari sa ajunga in urna a 2-a).

FCSB, intre urna 2 si urna 3

Daca CFR Cluj stie deja urna in care se va afla, FCSB are 2 semne mari de intrebare. Primul este legat de calificarea in grupe - dupa 0-0 pe propriul teren, FCSB are nevoie sa inscrie in Portugalia in partida care va fi in aceasta seara in direct la Pro TV, de la ora 22.00.

A doua dilema este legata de urna in care se va afla vicecampioana Romaniei, daca reuseste calificarea. Cu un coeficient de 23.000, FCSB este a 3-a ca pozitie in urna a treia, dupa Eintracht Frankfurt si PAOK Salonic. Practic, FCSB are nevoie de 3 surprize majore in aceasta seara pentru a "promova" in urna a doua.

Cele mai mari sanse dupa partidele tur vin de la 5 partide: Eintracht - Strasbourg (0-1 in tur), PAOK - Slovan Bratislava (0-1 in tur), Glasgow Rangers - Legia Varsovia (0-0 in tur), Maribor - Ludogorets (0-0 in tur) si Spartak Moscova - Braga (0-1 in tur). Daca trei dintre Eintracht, PAOK, Legia, Braga si Ludogorets sunt eliminate, FCSB va fi in urna a doua. FCSB poate fi ajutata si de eliminari ale unor echipe precum PSV, Celtic, Copenhaga, Gent sau BATE, insa sansele sunt mai mici dupa rezultatele din tur.