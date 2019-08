SLAVIA PRAGA - CFR 1-0 | "A fost o bucurie imensa, sper sa picam cu Real Madrid! "Nicusor Stanciu, dupa calificarea Slaviei: "De aia am venit aici! "Ce spune despre meciul FCSB-ului cu Guimaraes

Slavia Praga s-a calificat in grupele UEFA Champions League dupa ce au reusit sa ii invinga pe cei de la CFR si in mansa retur. Jan Boril a marcat golul care a dus-o pe Slavia in grupele UEFA Champions League. La finalul partidei, Nicusor Stanciu a vorbit despre aceasta partida si a spus ce

"A fost o bucurie imensa, ati vazut ca am stat mult pe teren dupa fluierul final si ne-am bucurat alaturi de fani. Pentru asta am venit aici, sa joc intr-o competitie europeana, toata lumea e fericita acum, ne-am calificat, am facut un meci foarte bun. CFR a facut un meci bun de asemenea, dar ma bucur ca ne-am calificat noi. Ma bucur ca si in campionat am avut un start aproape perfect, suntem pe primul loc, sper sa o tinem tot asa. Nu cred ca au gresit undeva, am zis ca lucram foarte mult fazele fixe la antrenamente, a fost o faza lucrata la faza golului. Ne bucuram cand ne iese. Imi doresc foarte mult sa pic cu o echipa din Spania, mai mult Real Madrid, oricum vom pica cu echipe foarte tari fiindca suntem in urna a patra. I-am felicitat pe cei de la CFR pentru ceea ce au facut, pentru parcurs, pentru ca au facut niste meciuri extraordinare.

Stanciu: "Se poate califica si FCSB"



Nicusor Stanciu este de parere ca si FCSB se poate califica in grupele Europa League, dar este foarte important sa marcheze gol in Portugalia.

"Se poate califica si FCSB in grupele Europa lEague, mie personal, Guimaraes nu mi-a lasat o impresie proasta asa cum crede lumea, ei trebuie sa marcheze neaparat, sansele sunt 50-50, Steaua trebuie sa forteze sa marcheze, altfel va fi greu", a declarat Stanciu la finalul partidei.

Guimaraes - FCSB, este joi, de la ora 22:00, in direct la PRO TV