Bogdan Andone si-a gasit echipa dupa despartirea de FCSB! Cu cine negociaza

Bogdan Andone e aproape de revenirea pe banca la o echipa de traditie din Romania!

Bogdan Andone a rezistat doar doua luni pe banca la FCSB si a plecat dezamagit in urma unor rezultate catastrofale. Andone nu sta mult pe bara si e gata sa revina, insa nu in Liga 1 si in a doua.



DINU VAMA, ALATURI DE BOGDAN ANDONE LA U CLUJ!

Dinu Gheorghe isi negociaza revenirea in fotbal la Universitatea Cluj. "Studetii" incearca sa gaseasca solutii in acest moment pentru a-i satisface pretentiile financiare si vor sa-i ofere postul de manager sportiv. Fostul sef de la Rapid sau Astra nu ar veni singur, ci insotit de Bogdan Andone, fostul antrenor al FCSB, scrie numaiu.ro.

Universitatea Cluj e pe locul 17 in Liga 2, cu doar 3 puncte in patru meciuri.