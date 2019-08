VITORIA GUIMARAES - FCSB | "Of, of, of, e pacat ca tot romanii fac asta!" Cum a reactionat Arges Vintila cand a fost intrebat daca o eliminare ar insemna si demiterea lui

Vitoria Guimaraes - FCSB este joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la PRO X.

Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, a sustinut o conferinta de presa inaintea meciului cu Vitoria Guimaraes, decisiv pentru calificarea in grupele UEFA Europa League. Partida dintre Vitoria si FCSB va fi transmisa IN DIRECT de ProTV, joi seara, incepand cu ora 22:00.

Bogdan Arges Vintila: "Nu conteaza rezultatul, ci calificarea! Nu comentez ce spune patronul"

"Am venit pregatiti pentru confruntarea de maine seara, am vazut ca jucatorii sunt foarte montati si isi doresc ca odata cu acest joc sa fie un nou inceput pentru echipa noastra. Stim ca maine va fi o atmosfera incendiara.

Impresia mea la primul joc a fost ca FCSB putea castiga, a avut mai multe ocazii. Bineinteles, acum totul se schimba, pentru ca jucam in deplasare si altele sunt datele problemei.



Noi ne dorim sa mergem mai departe, acesta este primul obiectiv. Nu conteaza rezultatul, ci calificarea!

Eu nu pot sa comentez declaratiile patronului. Ce pot sa spun este ca respectam acest club si suporterii acestui club. Dar nu pot sa comentez ce spune patronul.

Doi jucatori de la Guimaraes mi-au iesit in evidenta, Davidson si Pepe. Si ceilalti sunt jucatori foarte buni, dar cei doi ies in evidenta.



Nu pot sa divulg detalii tactice, dar vor fi unele. Totul va depinde, insa, de atitudinea jucatorilor, acolo se va face diferenta!

Nu comentez ce se scrie in presa, pentru ca se scriu multe lucruri neadevarate. Normal ca jucatorii ma asculta, cum sa nu ma asculte?

Of, of, of, nu ma tem de nimic, nici de demitere. E pacat ca tocmai romanii fac asa ceva! Nu sunt ironic, nu sunt sarcastic, nu rad. Eu sunt conectat la meci, nu citesc presa. Si nu ma tem de nimic! Am venit de cateva zile, mai departe vom vedea. Eu cred in acest grup, important e meciul de maine", a spus Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului.