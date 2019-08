VITORIA - FCSB, AZI 22.00 PRO TV | Teixeira, inapoi la FCSB? Propunerea pe care i-a facut-o Narcis Raducan inaintea meciului de diseara

Filipe Teixeira poate sa se intoarca la FCSB, insa nu ca jucator!

La 38 de ani, Filipe Teixeira este liber de contract dupa despartirea de FCSB, echipa pantru care a jucat din 2017 pana in vara aceasta. Mijlocasul portughez nascut in Franta este tentat sa revina pe gazon, insa momentan nu vrea sa plece din Portugalia.

Acesta lucru i-a facut pe cei de la FCSB sa-i faca o oferta inedita! Narcis Raducan a profitat de faptul ca Teixeira si-a vizitat fostii colegi la antrenamentul de miercuri seara si i-a propus sa devina scouter pentru FCSB in Portugalia, scrie Gazeta.

"Am si situatia familiala care imi cere sa raman aici. Fotbalul nu e in situatia de fata cel mai important lucru.



Am avut mai multe oferte si din Liga 1, dar credeti-ma ca nu am vorbit..nici de conditie.. nu am ajuns in punctul ala, ca asa am simtit. Vedem, vedem. Poate ma intorc, chiar daca apare ceva care sa fie interesant si din punct de vedere sportiv as putea sa ma intorc pentru a juca fotbal" spunea ieri Teixeira intr-un interviu pentru Pro TV.