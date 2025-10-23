Jurnaliștii turci au susținut că Gică Hagi își caută deja o locuință în Alanya, orașul unde evoluează fiul său, Ianis.



"Regele" a ținut să demonteze categoric aceste speculații printr-un comunicat oficial publicat joi seară de clubul Farul.



Hagi neagă plecarea din România: "În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și în consecință acea știre preluată de mass-media din România este eronată", a sunat mesajul transmis de Gică Hagi.



Ce au scris jurnaliștii turci



Miercuri, publicația Yedigunhaber scria că Hagi a sosit în Alanya și s-a întâlnit cu agenți imobiliari pentru a viziona vile în cartierele Ciplakli și Cikcilli. Motivul invocat era dorința "Regelui" de a fi mai aproape de Ianis Hagi, care joacă la Alanyaspor.



În ultimele zile, numele lui Hagi a fost vehiculat în Turcia și pentru banca tehnică a celor de la Eyupspor, echipa lui Denis Drăguș. În ciuda acestor zvonuri, oficialii clubului turc au precizat că nu a existat o întâlnire și, între timp, au numit un alt antrenor.

