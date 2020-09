Ghinion TERIBIL pentru Karanovic! A rezistat doar 8 minute in teren! Povestea INCREDIBILA a transferului sau la echipa lui Becali

Adnan Karanovic a fost dorit de stelisti prima oara in 2016, insa atunci transferul nu s-a facut din cauza salariului pe care l-a cerut, 40 000 de euro pe luna.

Ajuns la 32 de ani, Karanovic a semnat azi cu FCSB. Elvetianul a fost bagat direct titular de Mihai Pintilii, dar n-a rezistat decat 8 minute in teren. Karanovic s-a accidentat si a cerut sa fie inlocuit. Pintilii l-a trimis in teren pe Octavian Popescu in locul sau.

Karanovic a ajuns in Liga 1 vara trecuta, cand a semnat cu Sepsi. Acum doua saptamani s-a inteles cu Hermannstadt, dupa ce si-a reziliat contractul cu echipa lui Leo Grozavu. Vestea transferului sau la FCSB a venit ieri, cu mai putin de 24 de ore inaintea partidei cu Slovan Liberec. Karanovic a acceptat fara sa stea pe ganduri varianta si a ajuns azi-noapte la Bucuresti, iar dimineata si-a primit echipamentul si si-a cunoscut colegii.