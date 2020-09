GENIAL! Stewardul DISPERAT dupa Steaua! A adus programe si poze pentru a le arata jucatorilor de la FCSB inaintea meciului cu Liberec

Un steward le-a pregatit jucatorilor de la FCSB cateva surprize pentru meciul cu Slovan Liberec.

Suporter stelist de zeci de ani, omul a adus de acasa programe, reviste si poze cu idolii sai. Stewardul a dezvaluit ca nu rata niciun meci in trecut, dar n-a mai fost in Ghencea de ani buni, dupa ce a plecat la munca in Anglia. Si-a petrecut doar cateva saptamani acasa, la Giurgiu, apoi are de gand sa se intoarca in Insula.



"Am acasa si fanioane, steaguri, programe... Am mai dat din ele si vreau sa le dau si pe astea. Caut pe cineva la care sa ajunga", a dezvaluit fanul.