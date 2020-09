ELIMINAT dupa dezastrul cu Topola! Ce s-a intamplat cu pustiul Ducan in plina criza la FCSB

FCSB si-a completat lotul pentru meciul cu Slovan Liberec cu transferuri facute chiar in ziua partidei!

N-au fost singurele mutari ale ros-albastrilor. FCSB i-a adus in ultimele zile pe Straton de la Dinamo, dar si pe pustiul Cana, intors dupa imprumutul in B, la Farul.



Titular in poarta la meciul cu Backa Topola din turul 2 preliminar, pustiul Ducan n-a mai prins nici foaia de joc la urmatoarele doua partide ale echipei lui Becali. Scos din lot cu FC Arges, Ducan a ramas in afara planurilor si contra lui Slovan. Rezerva lui Straton la Giurgiu este Razvan Udrea, portar in varsta de 19 ani.