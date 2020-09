Noi probleme pentru fotbalistii de la FCSB din cauza Covid-19! Masura drastica luata fata de juniorii lui Gigi Becali!

FCSB este decimata de noul coronavirus.

Problemele se intind mai departe de meciurile pe care "ros-albastrii" trebuie sa le joace in absenta unor fotbalisti importanti.

Potrivit ProSport, jucatorii de la Academia lui Gigi Becali nu mai sunt primiti la cursuri in scoli, fiind obligati sa participe doar online la cursuri.

Directorul Liceului cu Program Sportiv "Mircea Eliade" a declarat ca le-a transmis juniorilor ca este mai bine sa ramana acasa pana se vor incheia problemele cauzate de noul coronavirus la echipa lui Becali.

"Decizia pe care am luat-o, am luat-o pentru binele tuturor deoarece am vrut sa prevenim aparitia vreunui un caz de Covid-19 la noi in liceu. Doamne fereste!

Le-am transmis copiilor de la grupe sa ramana acasa si sa faca doar online cursuri in aceasta perioada. Apoi, in functie de evenimentele din urmatoarele zile vom discuta ca acesti copii sa revina la scoala", a declarat directorul Ioan Toma, conform ProSport.