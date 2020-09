Becali: "E o fiara, asa mi s-a spus! E forta naturii" Surpriza URIASA la meciul FCSB! Cine e pustiul Perianu, capitan la FCSB la 18 ani

Ovidiu Perianu (18 ani) are o responsabilitate uriasa in meciul cu Slovan Liberec.

Tanarul fotbalist pentru care Gigi Becali a insistat la finalul sezonului trecut sa joace in cat mai multe meciuri oficiale a ajuns capitanul ros-albastrilor in meciul din al treilea tur al preliminariilor Europa League, impotriva lui Slovan Liberec.

Problemele de lot de la FCSB a dus la numirea lui Perianu in calitate de capitan al ros-albastrilor, insa prestatiile sale bune din ultimele meciuri nu au trecut neobservate. De asemenea, mijlocasul are evolutii bune si la antrenamente, acolo unde, dupa cum declara chiar patronul in urma cu scurt timp, iesea al doilea la testele fizice, dupa capitanul Florin Tanase.

"Noi am facut testele fizice, iar jucatorii nostrii sunt mai buni decat inainte. Cel mai bun, cel care-i bate pe toti, este Tanase, nu sta la discutii cu nimeni. Al doilea, este Perianu, ala mic, de 18 ani", a spus Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de lauda la adresa jucatorului pe care l-a trimis initial in primele meciuri pe postul de fundas, insa in ultimele partide a jucat pe postul sau, la mijloc, acolo unde va juca si in aceasta seara.

Inainte sa ajunga la FCSB, Perianu a mai trecut pe la Dinamo si a facut parte si din lotul Academiei Atletico Madrid din Bucuresti.

"Dupa un an si jumatate la Barlad, antrenorul Costel Baicu, de la Husana Husi, i-a zis tatei sa ma duca la Dinamo, ca-s prea bun pentru Vaslui. Asa am ajuns in 2013 la Dinamo, unde am stat cateva luni. Apoi am mers la Academia Atletico Madrid din Bucuresti, iar in 2017 m-a luat FCSB, dupa ce m-a urmarit doi ani de zile", a dezvaluit Perianu pentru ziarul Vremea Noua din Vaslui in urma cu ceva timp.

Idolul fotbalistului este chiar Mihai Pintilii, cel care va sta pe banca tehnica si la meciul cu Slovan Liberec, dupa ce testul lui Toni Petrea a iesit din nou pozitiv.

Mijlocasul central a bifat 10 aparitii in tricoul ros-albastrilor pana in prezent.