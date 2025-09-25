Meciul campioanei României din prima rundă a fazei principale Europa League s-a disputat pe stadionul "De Adelaarshorst" din Deventer.

Scorul a fost deschis în minutul 13 prin David Miculescu. Atacantul celor de la FCSB a preluat cu spatele la poartă și a tras pe jos din întoarcere. Omul cu pasa de gol a fost chair colegul său din ofensivă, Denis Alibec.

„Roș-albaștrii” au intrat cu avantaj minim la pauză și, cu toate că adversarii au tot insistat și au avut ocazii, FCSB a reușit să plece cu cele trei puncte în cont.

Gabi Balint: „Cel mai bun meci al FCSB-ului din acest sezon”

La finalul partidei, Gabi Balint a a intrat în direct la Digi Sport și nu s-a ferit de declarații. Fostul internațional a făcut o analiză a jocului și s-a declarat surprins plăcut de reușita campioanei din „Țara Lalelelor”.

„Cea mai bună partidă a FCSB-ului din acest sezon. Poate fi un start pentru ei să redreseze parcursul și în campionat. Merită felicitată toată echipa, astăzi nu au fost jucători care să joace individual”, a spus Gabi Balint.

Pentru FCSB urmează un duel acasă cu Oțelul în campionat duminică, iar pe 2 octombrie va disputa al doilea meci din Europa League, tot acasă, împotriva celor de la Young Boys Berna.

