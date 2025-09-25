Roș-albaștrii au un start de sezon nu tocmai bun și, chiar dacă au reușit să se califice cu mari dificultăți în faza principală Europa League, problemele din campionat sunt evidente.

Football Meets Data îi dă doar 20% șanse de victorie lui FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles

Campioana României ocupă locul 13 în clasament, cu doar șapte puncte. Roș-albaștrii au obținut o singură victorie în această stagiune, cu Petrolul Ploiești, scor 0-1, și au pierdut nu mai puțin de cinci meciuri în campionat.

Football Meets Data anticipează probleme pentru FCSB și în meciul cu Go Ahead Eagles. Statisticienii sunt de părere că roș-albaștrii au doar 20% șanse să obțină o victorie, în timp ce șansele să piardă sunt uriașe, 57%.

Probabilitatea ca meciul să se încheie la egalitate este tot mică (23%), dar puțin mai mare decât în cazul unui succes pentru echipa patronată de Gigi Becali.

