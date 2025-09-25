FCSB va fi susținută în Olanda de aproximativ 500 de suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut o discuție cu jucătorii campioanei în ziua jocului în care le-a transmis nemulțumirile galeriei legate de forma foarte slabă din campionat.

Gheorghe Mustață i-a băgat în ședință pe jucătorii lui FCSB înaintea meciului din Olanda



Mustață speră ca FCSB să începe să lege victorii începând de la meciul cu Go Ahead Eagles.



"Nu avem de ce să avem emoții. Echipa trebuie să-și revină. În Europa se joacă diferit și simți atmosfera din tribune. Aici trebuie să te simți fotbalist. Sperăm ca echipa să-și revină începând din această seară. Să avem rezultate și cu Galațiul, cu Craiova, să avem două-trei victorii la rând, iar apoi cu siguranță echipa își va reveni.



Suntem alături de ei, dar să se gândească și ei că suporterii nu acceptă rezultate negative. Ei trebuie să scoată singuri rezultate și să facă în așa fel încât să aducă suporterii la stadion. Noi am fost întotdeauna lângă ei și vom fi, dar așteptăm să vină rezultatele.



Ar trebui să-și dea seama și jucătorii că lucrurile nu merg bine. Numai ei pot ieși din acest impas. Important e ca ei să vorbească între ei și să scoată echipa din impas. Aștept să văd atitudine din partea jucătorilor. Am vorbit azi cu o parte din ei, am stat la o cafea și cred că au înțeles ce doresc suporterii. Ar fi păcat că la anul să nu jucăm în cupele europene. Stăm foarte rău în clasament, dar cred că dacă vom avea două-trei victorii vom reuși să ieșim din acest impas.



Suntem 150 de fani numai din România. Suporterii au fost anunțați să nu vină degeaba. Au fost aproape 500 de bilete, care au zburat foarte repede. Sunt foarte puține bilete pentru că stadionul e mic", a spus Gheorghe Mustață.

