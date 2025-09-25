Deasupra tuturor! Omul "de aur" al FCSB-ului în prima repriză din Olanda, decisiv în 3 momente

Deasupra tuturor! Omul de aur al FCSB-ului &icirc;n prima repriză din Olanda, decisiv &icirc;n 3 momente Europa League
Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost artizanul unei reprize la superlativ în debutul FCSB-ului în grupa de Europa League contra lui Go Ahead Eagles. Goalkeeperul campioanei a strălucit în trei faze periculoase ale adversarilor și le-a permis colegilor, grație evoluției excelente, să intre la cabine cu un avantaj de un gol.

Stefan TarnovanuFCSBGo Ahead Eagles
Contra unei echipe care preferă jocul direct, perpendicular, defensiva roș-albastră a avut mult de lucru și de suferit în prima parte, una în care Târnovanu a reparat de fiecare dată inexactitățile fundașilor din fața sa și a dat o nouă măsură a valorii incontestabile.

Târnovanu, repriză de 10 în Olanda!

Primul moment periculos căruia roș-albaștrii au fost nevoiți să-i facă față s-a petrecut devreme, în minutul 11, când Graovac și Popescu s-au făcut de râs la o minge ușoară și i-au permis lui Suray să scape singur pe poartă, flancat de Ngezana. Târnovanu și-a folosit experiența internațională dobândită anul trecut, a știut să stea pe picioare și să închidă pe cât posibil unghiul, iar execuția atacantului advers, pe jos, l-a prins pregătit și i-a permis să rețină.

Testat și de Bruimm (minutul 17, șut slab din interiorul careului), internaționalul român a atins punctul maxim într-o perioadă a jocului în care Miculescu deschisese deja scorul, olandezii avansaseră liniile și presiunea creștea considerabil. În minutul 18, după o fază plecată din dreapta și orchestrată de Bruimm, portarul FCSB-ului s-a trezit în poziție de unu vs. unu cu același Suray și a judecat din nou faza incredibil de lucid: nu și-a ales colțul devreme, a așteptat până în ultimul moment execuția și a plonjat inspirat, în dreapta sa, scoțând mingea de lângă bară și depunându-și candidatura pentru titlul de parada etapei în grupa de Europa League.

Greul nu s-a terminat pentru Târnovanu, pentru că batavii, obligați de scor, au continuat ofensiva, iar două minute mai târziu a apărut o nouă fază periculoasă, un șut foarte greu al căpitanului Dejil. Atent la o execuție complicată, care a prins pământul în fața sa, a aproximat din nou excelent, s-a culcat la timp pe minge și a reușit să o respingă în lateral. A treia intervenție cu grad mare de dificultate în doar 20 de minute!

La jumătatea reprizei, portarul venit de la Poli Iași a fost din nou în primejdie, la o lovitură liberă executată inteligent de olandezi, care l-a lăsat pe Edvardsen într-o poziție optimă de finalizare. Târnovanu a simțit pericolul, a ieșit repede din poartă și "s-a făcut mare", forțându-l pe vârful gazdelor să nu aibă la îndemână decât o execuție pretențioasă, un lob la colțul lung care s-a dus pe lângă poartă.

Într-o repriză începută excelent de FCSB, Târnovanu a răsturnat de unul singur calculele hârtiei și s-a ales cu note de peste 8 din partea site-urilor de specialitate pentru salturile din bară în bară, flerul arătat și încrederea căpătată pe parcurs.

