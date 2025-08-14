În prima manșă a turului trei preliminar al Europa League, "roș-albaștrii" au câștigat cu scorul de 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0 până în minutul 64. Returul de pe "Fadil Vokrri" Stadium din Priștina se anunță un test extrem de dificil pentru elevii lui Elias Charalambous.

Elis Bakaj, fost internațional albanez și actual impresar cu legături puternice în fotbalul kosovar, a vorbit despre confruntarea care va pune față în față campioanele din România și Kosovo.



"Presiunea o să fie la FCSB și o să fie un meci foarte greu"

"Sigur, favorita înainte de 'dubla' asta este FCSB, pentru că are echipă mai bună și buget mai mare. Dar să nu uităm, în fotbalul din ziua de azi, diferențele nu mai sunt cum au fost înainte. Acest lucru s-a văzut și în primul meci de la București. O să fie un meci greu și în Kosovo, dar, sigur, favorită este FCSB. E greu să joci pe acel stadion, pentru că și suporterii or să fie în număr mare. Ei nu au ce să piardă, presiunea este la FCSB.

Drita e o echipă incomodă, are niște jucători cu calitate. Rămâne de văzut rezultatul. O să fie un meci disputat, mai ales pentru Drita. Ei nu au ce să piardă, pentru ei e pe viață și moarte, o să dea maxim în meciul ăsta. Sunt mulți bani în joc, mai ales pentru o echipă din Albania și Kosovo, poate să fie un buget pentru tot anul. Presiunea o să fie la FCSB și o să fie un meci foarte greu.



"Trebuie să respecți orice echipă, nu ai voie să vorbești de joc așa"

Eu zic că a fost un pic de aroganță și din partea FCSB, pentru că acum nu ai voie să vorbești de joc așa. Pentru că, în primul rând, le faci rău jucătorilor tăi. Drita a vândut anul trecut niște jucători în campionate puternice și știu calitatea lor. Trebuie să respecți orice echipă. Când cineva din club zice că o să fie un meci ușor, tu nu intri 100%, intri un pic relaxat. Aceste declarații au făcut un pic rău jucătorilor.

Pentru mine este o surpriză cum a început FCSB acest sezon, dar mai greu este să ții ritmul ăsta, nu să ajungi acolo sus. Știam că o să vină un moment când vor fi rezultate mai puțin bune. În fotbal așa este, nu poți să câștigi încontinuu. Doar echipele foarte mari, cu jucători extrem de buni, pot să stea mult timp la un asemenea nivel. Eu am rămas puțin șocat pentru că a pierdut niște jocuri cu niște echipe unde era clar favorită.



"Popoarele albanez și român tot timpul am avut o relație extrem de bună"

Nu cred că poate fi o deplasare periculoasă pentru fanii români, ținând cont de incidentele acelea de la București. Popoarele albanez și român tot timpul am avut o relație extrem de bună. Eu nu știu cum a ieșit scandalul, probabil a fost ceva politic. Nu poți să spui de români că sunt rasiști. Niciodată! Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le are e că toată lumea care vine în România se simte ca acasă, adică nu există rasism în România. Și eu am rămas șocat atunci. Eu trăiesc în România de mulți ani și am fost primit cu brațele deschise.



A fost ceva politic, au fost câteva persoane din 50.000 de spectatori, au fost 20 de copii care a avut acel mesaj. Nu o să fie nimic, nu văd nimic de atmosferă explozivă, am citit și ziarele din Albania și Kosovo. În afară de atmosfera de meci, nu o să fie o presiune în plus. Probabil că în stadion sunt și înjurături și lucruri de genul ăsta, dar nu să fie ceva periculos. Niciodată, asta vă asigur", a declarat Elis Bakaj pentru Sport.ro.

Foto - Getty Images, Gabriel Chirea

