În direct la VOYO și Pro Arena, campioana României a învins-o pe Drita, scor 3-1, într-o manșă retur în care a rezolvat calificarea în 18 minute, a avut mici emoții în startul reprizei a doua și a reușit să-și conserve energia pentru derby-ul din weekend cu Rapid.



Aflați sub presiunea celor cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri, elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au ridicat în sfârșit la nivelul așteptat și așteaptă dubla manșă cu Aberdeen, din play-off, pentru a face pasul spre grupa de Europa League pentru al doilea an consecutiv.



Ce lasă în urmă deplasarea din Kosovo și ce semnale transmite pentru viitorul apropiat?



Definiția reprizei perfecte



Ultima jumătate de oră a turului de săptămâna trecută le-a demonstrat fotbaliștilor de la FCSB că există cel puțin un nivel valoric între ei și adversarii din Kosovo, idee de la care au pornit și la retur, în ciuda sincopei din campionat, 0-1 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Cu remontada din prima manșă în minte, Șut și colegii săi au abordat partida așa cum au promis că o vor face: au strâns rândurile, implicarea a existat din partea fiecărui jucător și rezultatele au venit.



Șubreda defensivă kosovară, expusă și pe Arena Națională, a reușit contraperformanța de a nu se așeza bine la prima fază a meciului, centrarea lui Crețu din dreapta a ajuns în zona lui Cisotti, iar italianul s-a comportat ca un mare atacant al Serie A din 1990, a deviat superb cu capul balonul și, ajutat de portar, a deschis scorul și a făcut mai ușoară excursia la Priștina.



Cu publicul (deloc numeros) redus rapid la tăcere, FCSB a rămas în controlul jocului, simțind că oponentul nu e unul de calibru și că rezultatul de 0-2 arătat de tabelă la un moment dat în meciul tur a fost o pură întâmplare. Odată nivelul de adrenalină ridicat de reușita lui Cisotti, ecuația s-a simplificat, duelurile aproape că s-au câștigat de la sine și, inevitabil, a apărut golul al doilea, pe fondul anestezierii adversarului: duel aerian câștigat de Edjouma, insistența lui Bîrligea și execuție bună a lui Miculescu. Altfel spus, oamenii care au schimbat soarta calificării în tur au rezolvat misterul în retur!

