ANALIZĂ Cel mai bun fotbal exact când trebuia! Trei semnale după meciul aproape perfect al FCSB-ui cu Drita

FCSB a făcut, la Priștina, cel mai bun meci al sezonului exact în seara în care avea cea mai mare nevoie.

În direct la VOYO și Pro Arena, campioana României a învins-o pe Drita, scor 3-1, într-o manșă retur în care a rezolvat calificarea în 18 minute, a avut mici emoții în startul reprizei a doua și a reușit să-și conserve energia pentru derby-ul din weekend cu Rapid.

Aflați sub presiunea celor cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri, elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au ridicat în sfârșit la nivelul așteptat și așteaptă dubla manșă cu Aberdeen, din play-off, pentru a face pasul spre grupa de Europa League pentru al doilea an consecutiv. 

  • Ce lasă în urmă deplasarea din Kosovo și ce semnale transmite pentru viitorul apropiat?

Definiția reprizei perfecte

Ultima jumătate de oră a turului de săptămâna trecută le-a demonstrat fotbaliștilor de la FCSB că există cel puțin un nivel valoric între ei și adversarii din Kosovo, idee de la care au pornit și la retur, în ciuda sincopei din campionat, 0-1 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Cu remontada din prima manșă în minte, Șut și colegii săi au abordat partida așa cum au promis că o vor face: au strâns rândurile, implicarea a existat din partea fiecărui jucător și rezultatele au venit.

Șubreda defensivă kosovară, expusă și pe Arena Națională, a reușit contraperformanța de a nu se așeza bine la prima fază a meciului, centrarea lui Crețu din dreapta a ajuns în zona lui Cisotti, iar italianul s-a comportat ca un mare atacant al Serie A din 1990, a deviat superb cu capul balonul și, ajutat de portar, a deschis scorul și a făcut mai ușoară excursia la Priștina.

Cu publicul (deloc numeros) redus rapid la tăcere, FCSB a rămas în controlul jocului, simțind că oponentul nu e unul de calibru și că rezultatul de 0-2 arătat de tabelă la un moment dat în meciul tur a fost o pură întâmplare. Odată nivelul de adrenalină ridicat de reușita lui Cisotti, ecuația s-a simplificat, duelurile aproape că s-au câștigat de la sine și, inevitabil, a apărut golul al doilea, pe fondul anestezierii adversarului: duel aerian câștigat de Edjouma, insistența lui Bîrligea și execuție bună a lui Miculescu. Altfel spus, oamenii care au schimbat soarta calificării în tur au rezolvat misterul în retur! 

Emoții doar pe fond de relaxare

Mai valoroși, cu o experiență vastă în meciurile decisive, roș-albaștrii au profitat din plin de contextul favorabil. Șut și Chiricheș au împărțit eficient baloanele la mijlocul terenului, Ngezana și Popescu au făcut un prim meci al sezonului fără vreo greșeală majoră și primele 45 de minute s-au terminat cu o confirmare a ceea ce se aștepta la tragerea la sorți, o superiorite clară a campioanei și niciun șut periculos pe poarta lui Târnovanu.

La pauză, Alhassan a apărut în locul lui Edjouma, kosovarii nu au schimbat, dar au revenit cu un mic plus de atitudine de la vestiare. La 5-2 la general, cu calificarea în general și cu gândul la evitarea accidentărilor și un grad mai mic de oboseală, în jocul FCSB-ului a apărut o relaxare normală. Scoasă în evidență cel mai bine de modul în care Crețu l-a pierdut din marcaj pe Tusha (min. 52) și i-a permis marcatorului din tur să reducă diferența la 1-2 în meci și 3-5 la general.

Scurtul moment de adormire se putea transforma în ceva mult mai periculos în minutul 63, când Manaj a trecut de Ngezana, a ajuns într-o poziție excelentă de finalizare, dar s-a încurcat cu Limaj și a trimis mult peste. Imediat, mijlocul a dat semnalul trezirii, banca tehnică a cerut mai multă atenție și lucrurile au revenit la normal.

Final cu toate obiectivele atinse

Avântul gazdelor, și așa destul de anemic, s-a oprit definitiv în minutul 63, când Broja a intrat inconștient asupra lui Olaru și a terminat meciul cu 30 de minute mai repede decât ceilalți participanți. 5-3 la general, om în plus și o jumătate de oră rămasă ar fi trebuit să reprezinte și, de fapt, au reprezentat finalul oricărei discuții legate de câștigătoarea dublei.

Cu unii fani ai lui Drita plecați de la stadion, finalul a semănat cu un meci de antrenament în care o echipă mai bună o lasă pe una mai slabă să alerge și să-și consume și ultimele resurse de energie. Totul în timp ce reglează fin unele mecanisme și antrenează jocul de posesie, de calmare a tempoului la trecerea timpului. 

Cu Bîrligea și Chiricheș scoși pentru a fi menajați, finalul de meci a fost animat de faza din minutul 86, când Politic, intrat din nou cu foame de fotbal și realizări, a râs de un adversar și a înscris superb al șaselea gol al campioanei în dubla manșă cu Drita. Istoria fusese scrisă, însă transferul verii la FCSB a știut să profite și de această șansă și să-i transmită lui Becali că e gata să atace locul de titular.

FCSB termină deplasarea din Kosovo așa cum și-a dorit, cu calificarea rezolvată devreme, departe de emoții, fără accidentări și evenimente neprevăzute și fără să depună un efort fizic considerabil. Campioana a ieșit din criză și e gata pentru derby-ul cu Rapid!

