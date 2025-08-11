Omul de afaceri a surprins după eșecul cu Unirea Slobozia, scor 0-1, punând un diagnostic uluitor: campioana din Kosovo este sub nivelul formației din Ialomița.



Deși FCSB a tremurat serios în turul de pe Arena Națională, câștigat cu 3-2 după ce a fost condusă cu 0-2, Gigi Becali afișează o încredere debordantă. Finanțatorul campioanei României nu are emoții în privința calificării în play-off-ul Europa League.



Becali: "Nu-mi fac griji că nu ne calificăm"



"Drita e mai slabă ca Slobozia. Am mai zis (n.r. de Shkendija că e mai slabă), dar așa era. Shkendija era mai slabă ca Slobozia. Nu-mi fac griji de calificare. Micile emoții sunt, dar nu-mi fac griji că nu ne calificăm", a spus Becali la Digisport.



Partida retur dintre Drita și FCSB este programată joi, 14 august, de la ora 21:00, și se anunță a fi una de foc. Meciul, crucial pentru parcursul european al echipei, va putea fi urmărit în direct și exclusiv pe platforma VOYO.



Dacă va reuși să treacă de Drita, FCSB va da piept în play-off-ul pentru grupele Europa League cu scoțienii de la Aberdeen, echipă care a încheiat pe locul 5 în campionatul intern și a câștigat Cupa Scoției în sezonul trecut.

