Meciul este programat joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.

Câți fani kosovari vor fi prezenți la returul Drita - FCSB

Aflată în criză de rezultate, doar un succes cu Drita le mai poate reda moralul roș-albaștrilor, care au bifat trei înfrângeri la rând în campionat, cu Farul, Dinamo și Unirea Slobozia.

Un eșec cu Drita le-ar aduce roș-albaștrilor și eliminarea din Europa League, competiția în care sezonul trecut au impresionat. Chiar dacă au un avantaj de un gol înaintea returului, iar, pe foaie este echipa mai bună, FCSB nu va avea deloc o misiune ușoară la Priștina.

Suporterii campioanei României nu vor face deplasarea în Kosovo, iar roș-albaștrii vor fi nevoiți să facă singuri față presiunii puse de fanii kosovari, care nu vor fi deloc puțini.

De fapt, presa kosovară susține că la meciul cu FCSB este așteptată cea mai mare asistență dintre toate meciurile europene ale celor de la Drita. Dacă la partida cu Differdange au fost prezenți 5.000 de spectatori, iar la meciul cu Copenhaga s-au strâns aproximativ 9.000 de fani, kosovarii susțin că la duelul cu FCSB, peste 10.000 de spectatori vor susține echipa.

”Va fi un duel teribil în Kosovo, având în vedere că FCSB trece printr-o criză majoră de rezultate. În plus, peste 10.000 de kosovari vor pune presiune maximă pe echipa lui Gigi Becali, care nu va avea susținători români în tribune. Conform protocolului, așa cum nu au fost kosovari în manșa tur, nu vor fi nici români în manșa retur”, au scris kosovarii de la Koha.

