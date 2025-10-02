FCSB - Young Boys, de la 19:45. Echipe probabile + cine este favorită la victorie + ce formulă a anunțat Becali. Analiza lui Dan Chilom

FCSB este pe 12.

YBB ocupă ultima poziție de UEL după prima etapă, cu 0 puncte și un golaveraj de 1-4.

Campioana României dispută primul meci pe propriul teren din grupa principală de Europa League, împotriva elvețienilor de la Young Boys Berna. În prima partidă, FCSB a câștigat în deplasarea din Olanda contra celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. Elvețienii au jucat pe propriul teren primul joc, și au pierdut usturător în fața grecilor de la Panathinaykos, scor 1-4.

FCSB vine după o victorie de moral în campionat împotriva Oțelului, scor 1-0, competiție unde nu mai câștigase din luna Iulie. În acest moment, “roș-albaștri” ocupă poziția a 11a, cu 10 puncte.

FCSB - Young Boys | Cote pariuri



YBB, este pe locul 2 în întrecerea internă, acolo unde a câștigat împotriva lui Thun, în ultima etapă, scor 4-2.



Cele două formații s-au mai întâlnit o singură dată în istorie, într-un amical, în 2016, meci terminat la egalitate.



Casele de pariuri o dau ușor favorită la victorie pe echipa vizitatoare, cu o cotă de 2.55.

FCSB are 2.75 la victorie

Egalul este cotat cu 3.45



Pariul “ambele marchează” este cel mai întâlnit în rândul pariorilor, și are o cotă de 1.62.

FCSB - Young Boys | Sugestia Sport.ro



Meciul se va disputa pe Arena Națională din București.



Organizatorii partidei au anunțat că s-au vândut peste 20.000 de bilete, ele intrând în pachetele meciurilor de pe propriul teren.



La ora jocului sunt așteptate doar 8 grade Celsius.



Mohammed Al-Hakim de 40 de ani din Suedia va conduce partida, arbitru care acordă în medie destul de puține cartonașe pe: 3,10 cartonașe galbene, și 0,10 roșii.



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează

