Novak Djokovic (38 de ani) ocupă locul al patrulea în clasamentul ATP, în fazele finale ale unei stagiuni în care nu s-a oprit mai devreme de semifinale în niciunul din cele patru turnee de mare șlem.

Novak Djokovic, despre criticile distructive: „Și asta face parte din călătorie.”

Tenismenul din Belgrad a declarat într-un podcast că mentalitatea sa focalizată pe o învățare continuă nu îi va permite niciodată să se declare „complet împlinit.”

În același timp însă „Nole” a punctat că există o parte din ființa sa care se mândrește și e satisfăcută cu toate rezultatele și progresele atinse în cariera de tenismen.

„Abia aștept să pot reflecta în urmă la toate aceste lucruri.”

„Cred că e foarte important să ai o mentalitate axată pe obiective, atât în afaceri, cât și în viață, deoarece îți oferă o claritate esențială pentru a avea liniște mentală și o inimă calmă.



Atunci știi ce faci, ți-ai stabilit obiectivele, strategiile, te înconjori de oameni care te susțin, dar și de oameni care te critică, care îți spun lucruri pe care nu vrei să le auzi.



Poate că ai parte de critici care nu sunt constructive și de dărâmă, dar și asta face parte din călătorie. Te învață să te ridici, ca pasărea Phoenix, să îți dezvolți o rezistență.



E un proces continuu. Nu mă văd niciodată sută la sută împlinit, pentru că am acea parte din mine care știe că pot să fac mai mult, dar cealaltă parte a mea, cu siguranță, e sută la sută fericită și mulțumită de mine.