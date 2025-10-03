GALERIE FOTO Djokovic dezvăluie de ce nu e „niciodată complet împlinit.” Tenismenul sârb a explicat ce așteaptă să facă după retragere

Djokovic dezvăluie de ce nu e &bdquo;niciodată complet &icirc;mplinit.&rdquo; Tenismenul s&acirc;rb a explicat ce așteaptă să facă după retragere Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic își dezvăluie secretele: tenismenul sârb, despre cele două laturi care l-au făcut să fie unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie.

TAGS:
Din articol

Novak Djokovic (38 de ani) ocupă locul al patrulea în clasamentul ATP, în fazele finale ale unei stagiuni în care nu s-a oprit mai devreme de semifinale în niciunul din cele patru turnee de mare șlem.

Novak Djokovic, despre criticile distructive: „Și asta face parte din călătorie.”

Tenismenul din Belgrad a declarat într-un podcast că mentalitatea sa focalizată pe o învățare continuă nu îi va permite niciodată să se declare „complet împlinit.”

În același timp însă „Nole” a punctat că există o parte din ființa sa care se mândrește și e satisfăcută cu toate rezultatele și progresele atinse în cariera de tenismen.

„Abia aștept să pot reflecta în urmă la toate aceste lucruri.”

„Cred că e foarte important să ai o mentalitate axată pe obiective, atât în afaceri, cât și în viață, deoarece îți oferă o claritate esențială pentru a avea liniște mentală și o inimă calmă.

Atunci știi ce faci, ți-ai stabilit obiectivele, strategiile, te înconjori de oameni care te susțin, dar și de oameni care te critică, care îți spun lucruri pe care nu vrei să le auzi.

Poate că ai parte de critici care nu sunt constructive și de dărâmă, dar și asta face parte din călătorie. Te învață să te ridici, ca pasărea Phoenix, să îți dezvolți o rezistență.

E un proces continuu. Nu mă văd niciodată sută la sută împlinit, pentru că am acea parte din mine care știe că pot să fac mai mult, dar cealaltă parte a mea, cu siguranță, e sută la sută fericită și mulțumită de mine.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic invins sf uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Djokovic amână reflecțiile pentru finalul carierei: „Cât timp sunt tenismen în activitate, nu am timp.”

Sunt mândru de ce am realizat și abia aștept să pot reflecta în urmă la toate aceste lucruri, dar, cât timp sunt tenismen în activitate, nu am timp.

Tenisul este sportul cu cel mai lung sezon: începe în ianuarie și se termină la sfârșit de noiembrie. Mi-am câștigat dreptul de a-mi alege turneele la care joc,” s-a exprimat Novak Djokovic, în podcastul găzduit de Jay Shetty.

Novak Djokovic îl va înfrunta pe Marin Cilic în primul meci pe care îl va disputa în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
ULTIMELE STIRI
(P) Toți ochii pe Salah! Chelsea devine s&acirc;mbătă cel mai des &icirc;nt&acirc;lnit adversar din cariera Faraonului
(P) Toți ochii pe Salah! Chelsea devine sâmbătă cel mai des întâlnit adversar din cariera "Faraonului"
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali, numărul 1 &icirc;n Europa League după FCSB - Young Boys!
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali, numărul 1 în Europa League după FCSB - Young Boys!
Bournemouth - Fulham, de la 22:00 pe VOYO. Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool!
Bournemouth - Fulham, de la 22:00 pe VOYO. Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool!
Mihaela Cambei, astăzi pe VOYO! Tripla campioană europeană luptă pentru titlul mondial
Mihaela Cambei, astăzi pe VOYO! Tripla campioană europeană luptă pentru titlul mondial
Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; v&acirc;nează o victorie importantă
Unirea Slobozia - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vânează o victorie importantă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a &icirc;ndeplinit

Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: "Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit"

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!

Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor



Recomandarile redactiei
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali, numărul 1 &icirc;n Europa League după FCSB - Young Boys!
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali, numărul 1 în Europa League după FCSB - Young Boys!
Atacantul din Austria prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, convocat la naționala Rom&acirc;niei!
Atacantul din Austria prezentat în exclusivitate de Sport.ro, convocat la naționala României!
Aryna Sabalenka a spus totul despre cele două finale de Grand Slam pierdute &icirc;n 2025
Aryna Sabalenka a spus totul despre cele două finale de Grand Slam pierdute în 2025
Cu sau fără selecționer la Rom&acirc;nia - Austria?
Cu sau fără selecționer la România - Austria?
FIFA a prezentat TRIONDA, mingea pentru Mondial! Balonul-minune care promite să termine controversele din arbitraj
FIFA a prezentat TRIONDA, mingea pentru Mondial! Balonul-minune care promite să termine controversele din arbitraj
CITESTE SI
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă

stirileprotv Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

&ldquo;Actrița&rdquo; AI care a creat panică și indignare &icirc;n r&acirc;ndul actorilor &ldquo;adevărați&rdquo; de la Hollywood: &ldquo;Este &icirc;nfricoșător!&rdquo;

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!