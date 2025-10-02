Concret, Steaua este un club departamental, iar pentru a putea ajunge pe prima scenă a fotbalului românesc trebuie să treacă de la forma de organizare de drept public la cea de drept privat.

Gigi Nețoiu a vrut să investească la Steaua

Pentru a face acest lucru, un investitor trebuie să devină acționar al clubului, însă, chiar dacă pare o soluție la îndemână, în ultimii ani nu s-a făcut niciun progres în acest sens.

Gigi Nețoiu a dezvăluit că în urmă cu un an a dorit ca, alături de mai mulți investitori turci, să preia clubul Steaua, însă afacerea a picat.

Motivul? Cerințele exagerate ale MApN: 20 de milioane de euro.

”Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia. Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru și cu domnul Anghel Iordănescu.

Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane, că emblema, palmaresul. Păi, băi, nene, Rapidul a dat-o pe 80-100, Timișoara pe 50, ce aveți voi?

Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul.

Sunt unele dintre cele mai puternice firme din Turcia. Nu se punea problema că nu aveau bani să investească pentru performanță. Ei știu cine e Steaua, le-am explicat, plus că toți jucătorii ar fi vrut, Bumbescu, Iovan. Toți!

Cine a fost Steaua și ce a ajuns Steaua. E de râs, Steaua a câștigat Cupa Campionilor și joacă împotriva lui Metalul Buzău sau Dumbrăvița”, a relatat Gigi Nețoiu, conform Prosport.

