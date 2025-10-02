GALERIE FOTO Federer, Djokovic și Nadal sunt „vinovați.” Ce le-a spus Monfils criticilor care îi reproșează că nu a câștigat un turneu de mare șlem

Federer, Djokovic și Nadal sunt &bdquo;vinovați.&rdquo; Ce le-a spus Monfils criticilor care &icirc;i reproșează că nu a c&acirc;știgat un turneu de mare șlem Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils se simte incredibil de norocos pentru cariera de peste 21 de ani în tenis, chiar dacă nu a ieșit niciodată campion de turneu major.

TAGS:
Gael MonfilsRoger FedererNovak DjokovicTenis ATPGrand Slamrafael nadal
Din articol

Gael Monfils (39 de ani) a anunțat că va mai juca un sezon în tenisul profesionist, intenționând să se retragă definitiv în toamna anului 2026, la scurt timp după ce va fi împlinit patruzeci de ani.

Gael Monfils, despre privilegiul de a fi jucat „într-o eră de aur a tenisului”

Tenismenul francez a declarat că nu simte vreun regret cu privire la cariera sa în circuitul ATP, chiar dacă nu a reușit să își îndeplinească marele vis, de a câștiga o competiție de mare șlem.

De două ori semifinalist, la Roland Garros 2008, respectiv US Open 2016, Gael Monfils a fost oprit de Roger Federer și Novak Djokovic în cele mai bune parcursuri înregistrate în marile competiții ale „Sportului Alb.”

Gael Monfils

  • Hanescu monfils
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Viața e prea scurtă pentru regrete. Am fost incredibil de norocos.”

„Chiar dacă am fost aproape, nu am câștigat niciun turneu de mare șlem în carieră. Nu mă voi preface că mă aștept să reușesc asta în 2026.

'Ai fi putut, ar fi trebuit', dar cei care mă cunosc știu că nu am gândit așa niciodată și sunt prea bătrân să încep să o fac acum.

Viața e prea scurtă. Credeți-mă când vă spun că nu am regrete. Ce simt e că am fost incredibil de norocos. Am avut șansa de a juca în timpul unei ere de aur a tenisului, alături de Federer, Nadal, Djokovic, Murray,” a comunicat Gael Monfils, într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Gael Monfils a ajuns până în optimile de finală ale Openului Australian, în 2025, turneu înaintea căruia a reușit să câștige un titlu de campion în ATP, la Auckland, în Noua Zeelandă.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic invins sf uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. &bdquo;Și-ar pierde rapid impactul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
ACUM FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Joel Monteiro face dubla . Ocazie bună ratată de Alibec
ACUM FCSB – Young Boys 0-2! Joel Monteiro face "dubla". Ocazie bună ratată de Alibec
Seară plină de rom&acirc;ni &icirc;n Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Seară plină de români în Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys
Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys
Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys
Hansi Flick, făcut praf de Thierry Henry! Ce l-a nemulțumit pe francez
Hansi Flick, făcut praf de Thierry Henry! Ce l-a nemulțumit pe francez
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de &icirc;ngrijiri

Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost &icirc;ngenuncheată de PSG: Asta se &icirc;nt&acirc;mplă c&acirc;nd nu poți ține ritmul

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: &rdquo;Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!&rdquo;

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"



Recomandarile redactiei
ACUM FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Joel Monteiro face dubla . Ocazie bună ratată de Alibec
ACUM FCSB – Young Boys 0-2! Joel Monteiro face "dubla". Ocazie bună ratată de Alibec
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul FCSB - Young Boys
Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys
Probleme pentru FCSB! Malcom Edjouma s-a accidentat după doar opt minute cu Young Boys
Seară plină de rom&acirc;ni &icirc;n Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Seară plină de români în Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Alte subiecte de interes
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii &icirc;n bani vor primi c&acirc;știgătorii
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația &bdquo;letală&rdquo; de la Miami: imaginile de colecție
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
&bdquo;&Icirc;ncă nu sunt un mare campion&rdquo; Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
John McEnroe agită apele: &bdquo;Alcaraz e mai bun dec&acirc;t Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani&rdquo;
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
CITESTE SI
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol

stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!