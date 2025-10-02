Gael Monfils (39 de ani) a anunțat că va mai juca un sezon în tenisul profesionist, intenționând să se retragă definitiv în toamna anului 2026, la scurt timp după ce va fi împlinit patruzeci de ani.
Gael Monfils, despre privilegiul de a fi jucat „într-o eră de aur a tenisului”
Tenismenul francez a declarat că nu simte vreun regret cu privire la cariera sa în circuitul ATP, chiar dacă nu a reușit să își îndeplinească marele vis, de a câștiga o competiție de mare șlem.
De două ori semifinalist, la Roland Garros 2008, respectiv US Open 2016, Gael Monfils a fost oprit de Roger Federer și Novak Djokovic în cele mai bune parcursuri înregistrate în marile competiții ale „Sportului Alb.”
„Viața e prea scurtă pentru regrete. Am fost incredibil de norocos.”
„Chiar dacă am fost aproape, nu am câștigat niciun turneu de mare șlem în carieră. Nu mă voi preface că mă aștept să reușesc asta în 2026.
'Ai fi putut, ar fi trebuit', dar cei care mă cunosc știu că nu am gândit așa niciodată și sunt prea bătrân să încep să o fac acum.
Viața e prea scurtă. Credeți-mă când vă spun că nu am regrete. Ce simt e că am fost incredibil de norocos. Am avut șansa de a juca în timpul unei ere de aur a tenisului, alături de Federer, Nadal, Djokovic, Murray,” a comunicat Gael Monfils, într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.
Gael Monfils a ajuns până în optimile de finală ale Openului Australian, în 2025, turneu înaintea căruia a reușit să câștige un titlu de campion în ATP, la Auckland, în Noua Zeelandă.