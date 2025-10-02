Gael Monfils (39 de ani) a anunțat că va mai juca un sezon în tenisul profesionist, intenționând să se retragă definitiv în toamna anului 2026, la scurt timp după ce va fi împlinit patruzeci de ani.

Gael Monfils, despre privilegiul de a fi jucat „într-o eră de aur a tenisului”

Tenismenul francez a declarat că nu simte vreun regret cu privire la cariera sa în circuitul ATP, chiar dacă nu a reușit să își îndeplinească marele vis, de a câștiga o competiție de mare șlem.

De două ori semifinalist, la Roland Garros 2008, respectiv US Open 2016, Gael Monfils a fost oprit de Roger Federer și Novak Djokovic în cele mai bune parcursuri înregistrate în marile competiții ale „Sportului Alb.”