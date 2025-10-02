Echipa din Ștefan cel Mare a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și o înfrângere în primele 11 etape ale sezonului regulat.



Pentru Dinamo urmează meciul cu Unirea Slobozia de la Clinceni de vineri seară, de la ora 20:30. Meciul va conta pentru etapa #12 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.



Zeljko Kopic anunță o revenire importantă la Dinamo: ”Ne bazăm pe el! Mâine va face parte din lot”



La conferința de presă premergătoare partidei, Zeljko Kopic a anunțat că mijlocașul defensiv Cristi Mihai (21 de ani) și-a revenit din accidentare și va face parte din lot.



Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, arădeanul a lipsit de la victoria cu Petrolul Ploiești (3-0) și remizele cu Farul Constanța (1-1) și Universitatea Craiova (2-2).



”Cristi Mihai s-a antrenat intens cu echipa toată această săptămână. Și ne bazăm pe el. Mâine va face parte din lot”, a spus Zeljko Kopic joi după-amiază.



Cifrele lui Cristi Mihai



UTA: 67 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă

Dinamo: 6 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive



Cristi Mihai a semnat cu Dinamo la începutul actualei stagiuni, după ce ”câinii” le-au achitat celor de a UTA 350.000 de euro pentru serviciile fotbalistului.

