FCSB - RUDAR | Becali a anuntat cum va juca FCSB pe noul stadion Ghencea, dar si DESFIINTAREA echipei Armatei!

Gigi Becali crede ca CSA Steaua se va desfiinta, dupa ce FRF a decis sa o tina in liga a patra. El mai spune ca FCSB ar putea juca pe noul stadion Ghencea.

"Nu am nevoie sa merg in Ghencea. Pentru ce sa joc? Acolo, pe stadionul ala, daca vreau sa joc, fac o cerere. Stadionul e din bani publici si trebuie sa-l inchirieze. Cum o sa justifice ei ca un stadion de 50 de milioane de euro e al lor? Ca oricum se desfiinteaza ei, ca oricum nu le aproba in divizia C. O sa se desfiinteze. Poate o sa mai reziste un an. Nu justifica nici banii la Curtea de Conturi. Cum cheltuiti voi sute de mii de euro la Divizia D? Exista echipe de fotbal in Bucuresti, nu e nici macar o afacere, ca sa castigi bani. De ce nu castiga ei cu marca pe care o au? O au de 4 ani. Sa produca 3,7 milioane de euro pe an cu marca aia!", a declarat Gigi Becali inaintea meciului cu Rudar.